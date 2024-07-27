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Де зараз та як змінилася зірка найпершого сезону "Від пацанки до панянки", про який мало хто пам'ятає

Субота 27 липня 2024 08:14
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Де зараз та як змінилася зірка найпершого сезону "Від пацанки до панянки", про який мало хто пам'ятає Зубрейчук тоді і зараз (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Мало хто знає, але найперший сезон "Шоу від пацанки до панянки" вийшов у 2010 році, і його зірками були не Галина Полудневич, Людмила Понзель та інші дівчата, а зовсім інші учасниці. Однією з найяскравіших тоді була рудоволоса Вікторія Зубрейчук.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де зараз зірка "Від пацанки до панянок" 2010 року, як склалося її життя та чим вона нині займається.

Зубрейчук на шоу - якою вона була

Вікторії на момент проекту було приблизно 30 років. Вона була запальною, любила вечірки та порушувала усі правила.

Втім, на шоу Зубрейчук намагалася стати "панянкою", а тому намагалася виконувати усі завдання. Хоча без казусів не обходилося.

Де зараз та як змінилася зірка найпершого сезону &quot;Від пацанки до панянки&quot;, про який мало хто пам'ятаєДе зараз та як змінилася зірка найпершого сезону &quot;Від пацанки до панянки&quot;, про який мало хто пам'ятає

Де зараз та як змінилася зірка найпершого сезону &quot;Від пацанки до панянки&quot;, про який мало хто пам'ятає

Зубрейчук з шоу "Від пацанки до панянки" (скріншот)

Вікторії вдалося дійти до фіналу. Вона потрапила до трійки найкращих учасниць. І навіть коли їй довелося вийти на паркет з професійним хореографом, вона наважилася на це непросте випробовування, хоча й мала сумніви.

Де зараз та як змінилася зірка найпершого сезону &quot;Від пацанки до панянки&quot;, про який мало хто пам'ятаєДе зараз та як змінилася зірка найпершого сезону &quot;Від пацанки до панянки&quot;, про який мало хто пам'ятаєДе зараз та як змінилася зірка найпершого сезону &quot;Від пацанки до панянки&quot;, про який мало хто пам'ятає

Віка з першого сезону "Від пацанки до панянки" (скріншоти)

Зубрейчук не перемогла на проекті. Хоча навряд чи вона може через це сумувати. Адже після шоу вона дійсно почала нове життя.

Де зараз та як змінилася зірка найпершого сезону &quot;Від пацанки до панянки&quot;, про який мало хто пам'ятаєДе зараз та як змінилася зірка найпершого сезону &quot;Від пацанки до панянки&quot;, про який мало хто пам'ятає

Зубрейчук на шоу "Від пацанки до панянки" (скріншоти)

Як змінилася Вікторія

На шоу Зубрейчук помітили продюсери інших проектів. Вікторія не сиділа без роботи після фіналу. Вже у 2011 році вона стала ведучою на ранковому шоу, потім вела ще одну програму з Андрієм Доманським.

Де зараз та як змінилася зірка найпершого сезону &quot;Від пацанки до панянки&quot;, про який мало хто пам'ятаєЗірка "Від пацанки до панянки" зараз (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

Також Зубрейчук була суддею на проекті "100 000 за правду". Потім вона стала ведучою шоу неординарних талантів.

Де зараз та як змінилася зірка найпершого сезону &quot;Від пацанки до панянки&quot;, про який мало хто пам'ятає

Де зараз та як змінилася зірка найпершого сезону &quot;Від пацанки до панянки&quot;, про який мало хто пам'ятає

Вікторія Зубрейчук (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

У 2015 році Вікторія стала працювати на радіо. Потім вона отримала диплом на "Кулінарній академії" Олексія Суханова. На цьому все не закінчилося.

Де зараз та як змінилася зірка найпершого сезону &quot;Від пацанки до панянки&quot;, про який мало хто пам'ятає

Вікторія зараз (скріншот)

Зубрейчук брала участь у багатьох програмах. Також вона знімалася у кіно, серіалах та рекламі.

Де зараз та як змінилася зірка найпершого сезону &quot;Від пацанки до панянки&quot;, про який мало хто пам'ятає

Як змінилася ведуча (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

Нині Вікторія продовжує працювати на радіо. Також вона активно веде соцмережі, записує жартівливі відео та просто розповідає про своє життя.

Де зараз та як змінилася зірка найпершого сезону &quot;Від пацанки до панянки&quot;, про який мало хто пам'ятає

Зірка "Від пацанки до панянки" (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

І якщо порівняти фото Зубрейчук до та після проекту, різниця дійсно колосальна.

До слова, раніше ми вже розповідали, які українські зірки зраджували своїм чоловікам і бойфрендам.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, де зараз актриса, яка грала Діву Плавалагуну у "П'ятому елементі" та з 16 років жила з Люком Бессоном.

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Від пацанки до панянки Зірки шоу-бізнесу
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