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Где сейчас победительница "Україна має талант" Ксения Симонова

Ксения Симонова (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)
Автор: Иванна Пашкевич

В 2009 году стартовало популярное шоу "Україна має талант", которое стало адаптацией американской телевизионной программы. Однако этот проект пришелся по вкусу украинской аудитории, и его участники и судьи быстро завоевали любовь зрителей. Первой, кто получил главный приз, стала художница из Крыма Ксения Симонова, которая благодаря своему таланту заработала свой первый миллион.

Где она сейчас - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как Ксения Симонова получила славу

По образованию Ксения психофизиолог и графический художник. В 2008 году запустила собственный журнал под названием "Шоколад", где работала арт-директором и иллюстратором, но из-за экономического кризиса издание пришлось закрыть. Именно в этот период она начала заниматься живописью.

В 2009 году художница приняла участие в первом сезоне украинского шоу "Україна має талант". Ее выступления на YouTube собрали десятки миллионов просмотров. В финале проекта Симонова одержала победу и получила приз в размере 1 миллиона гривен.

 

Этот триумф стал толчком для стремительного роста ее карьеры: Ксения начала представлять свои работы на международных художественных выставках и конкурсах. В декабре 2009 года она открыла первую в мире выставку песочных картин в Евпаторийском театре имени А. Пушкина под названием "Песочный Человек".

После шоу Ксения продолжила развиваться в жанре песочной анимации. Она также занимается созданием фильмов о жизни святых и считает это своим жизненным призванием.

В 2011 году Ксения поехала на песенный конкурс "Евровидение", который проходил в Дюссельдорфе, где с помощью анимации сопровождала выступление певицы Мики Ньютон.

 

После этого приняла участие в ряде международных шоу талантов, неоднократно занимая призовые места.

В 2013 году ей было присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Украины", а в 2019 году Симонова стала лауреатом российской литературной премии, от которой она не отказалась.

Где сейчас Ксения Симонова

Судя по блогу художницы, сейчас она проживает в Америке. Согласно данным СМИ, в 2007 году Ксения заключила брак с драматургом Игорем Паскарем. Они воспитывают троих детей.

Ксения Симонова с сыновьями (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

В начале полномасштабного вторжения художница эмоционально высказывалась о важности мира в Украине. Однако на ее личной странице в соцсетях отсутствуют посты, связанные с войной.

Instagram она ведет на английском и русском языках, редко публикуя семейные снимки, предпочитая делиться своими работами и личными фотографиями.

Ксения Симонова (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

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Для написания материала были использованы следующие источники: Wikipedia, Instagram-страница Ксении Симоновой.

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