Де зараз переможниця "Україна має талант" Ксенія Симонова

Як Ксенія Симонова здобула славу

За освітою Ксенія психофізіолог і графічний художник. У 2008 році запустила власний журнал під назвою "Шоколад", де працювала арт-директором та ілюстратором, але через економічну кризу видання довелося закрити. Саме в цей період вона почала займатися живописом.

У 2009 році художниця взяла участь у першому сезоні українського шоу "Україна має талант". Її виступи на YouTube зібрали десятки мільйонів переглядів. У фіналі проєкту Симонова здобула перемогу й отримала приз у розмірі 1 мільйона гривень.

Цей тріумф став поштовхом для стрімкого зростання її кар'єри: Ксенія почала представляти свої роботи на міжнародних художніх виставках і конкурсах. У грудні 2009 року вона відкрила першу в світі виставку пісочних картин в Євпаторійському театрі імені О. Пушкіна під назвою "Пісочна Людина".

Після шоу Ксенія продовжила розвиватися в жанрі пісочної анімації. Вона також займається створенням фільмів про життя святих і вважає це своїм життєвим покликанням.

У 2011 році Ксенія поїхала на пісенний конкурс "Євробачення", який проходив у Дюссельдорфі, де за допомогою анімації супроводжувала виступ співачки Мікі Ньютон.

Після цього взяла участь у низці міжнародних шоу талантів, неодноразово займаючи призові місця.

У 2013-му їй було присвоєно звання "Заслужений діяч мистецтв України", а в 2019-му Симонова стала лауреатом російської літературної премії, від якої вона не відмовилася.

Де зараз Ксенія Симонова

Судячи з блогу художниці, нині вона проживає в Америці. Згідно з даними ЗМІ, у 2007 році Ксенія уклала шлюб із драматургом Ігорем Паскарем. Вони виховують трьох дітей.

Ксенія Симонова із синами (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

На початку повномастшабного вторгнення художниця емоційно висловлювалася про важливість миру в Україні. Однак на її особистій сторінці в соцмережах відсутні дописи, пов'язані з війною.

Instagram вона веде англійською та російською мовами, рідко публікуючи сімейні знімки, вважаючи за краще ділитися своїми роботами та особистими фотографіями.

Ксенія Симонова (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)