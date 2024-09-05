UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Де зараз переможниця "Україна має талант" Ксенія Симонова

Ксенія Симонова (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)
Автор: Іванна Пашкевич

У 2009 році стартувало популярне шоу "Україна має талант", яке стало адаптацією американської телевізійної програми. Однак цей проект припав до смаку українській аудиторії, і його учасники та судді швидко завоювали любов глядачів. Першою, хто отримав головний приз, стала художниця з Криму Ксенія Симонова, яка завдяки своєму таланту заробила свій перший мільйон.

Де вона зараз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як Ксенія Симонова здобула славу

За освітою Ксенія психофізіолог і графічний художник. У 2008 році запустила власний журнал під назвою "Шоколад", де працювала арт-директором та ілюстратором, але через економічну кризу видання довелося закрити. Саме в цей період вона почала займатися живописом.

У 2009 році художниця взяла участь у першому сезоні українського шоу "Україна має талант". Її виступи на YouTube зібрали десятки мільйонів переглядів. У фіналі проєкту Симонова здобула перемогу й отримала приз у розмірі 1 мільйона гривень.

 

Цей тріумф став поштовхом для стрімкого зростання її кар'єри: Ксенія почала представляти свої роботи на міжнародних художніх виставках і конкурсах. У грудні 2009 року вона відкрила першу в світі виставку пісочних картин в Євпаторійському театрі імені О. Пушкіна під назвою "Пісочна Людина".

Після шоу Ксенія продовжила розвиватися в жанрі пісочної анімації. Вона також займається створенням фільмів про життя святих і вважає це своїм життєвим покликанням.

У 2011 році Ксенія поїхала на пісенний конкурс "Євробачення", який проходив у Дюссельдорфі, де за допомогою анімації супроводжувала виступ співачки Мікі Ньютон.

 

Після цього взяла участь у низці міжнародних шоу талантів, неодноразово займаючи призові місця.

У 2013-му їй було присвоєно звання "Заслужений діяч мистецтв України", а в 2019-му Симонова стала лауреатом російської літературної премії, від якої вона не відмовилася.

Де зараз Ксенія Симонова

Судячи з блогу художниці, нині вона проживає в Америці. Згідно з даними ЗМІ, у 2007 році Ксенія уклала шлюб із драматургом Ігорем Паскарем. Вони виховують трьох дітей.

Ксенія Симонова із синами (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

На початку повномастшабного вторгнення художниця емоційно висловлювалася про важливість миру в Україні. Однак на її особистій сторінці в соцмережах відсутні дописи, пов'язані з війною.

Instagram вона веде англійською та російською мовами, рідко публікуючи сімейні знімки, вважаючи за краще ділитися своїми роботами та особистими фотографіями.

Ксенія Симонова (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

Раніше ми розповідали, де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною Денисовою.

Також подивіться, як виглядає переможець "Фабрики зірок-4" Олексій Матіас.

Для написання матеріалу було використано такі джерела: Wikipedia, Instagram-сторінка Ксенії Симонової.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна має талантХудожницяЗірки