Где сейчас Елена Ковтун - победительница второго сезона "Україна має талант"

Биография Елены Ковтун

Елена выросла без родителей: отец умер, а мать отказалась от нее из-за проблем со зрением. Большую часть года - восемь месяцев - она проводила в интернате для незрячих, а остальное время жила с бабушкой и дедушкой.

Ее певческий талант проявился еще в детстве, и бабушка предложила Елене петь в церковном хоре. Она также училась в музыкальном училище и мечтала поступить в консерваторию, но не решилась на это. Вместо этого Елена устроилась на работу в предприятие Украинского общества слепых в Полтаве, где ей предоставили комнату в общежитии.

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На предприятии девушка познакомилась со своим будущим мужем Сергеем. Вскоре они поженились. Молодая семья жила на скромную зарплату и пенсию по инвалидности, поэтому им активно помогали родственники.

В 2010 году, прислушавшись к совету подруги, Елена решила испытать свои силы на шоу талантов "Україна має талант" и отправилась на кастинг в Харьков. Исполнив песню Ани Лорак "Я вернусь", она поразила всех и одержала победу в проекте.

Где сейчас Ковтун

После победы певица гастролировала по Украине и России, участвуя в фестивалях с другими незрячими артистами.

В последние годы ее выступления стали более редкими. Судя по всему, у Елены нет активных аккаунтов в соцсетях, поэтому сложно узнать, чем она занимается сейчас.

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Однако ее имя продолжает появляться в анонсах инклюзивных мероприятий "Відчинилося життя", в котором принимают участие незрячие певцы.