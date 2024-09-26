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Де зараз Олена Ковтун - переможниця другого сезону "Україна має талант"

Олена Ковтун (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

У 2010 році пройшов другий сезон талант-шоу "Україна має талант", де до фіналу і заслуженої перемоги дійшла незряча дівчина з Полтави, Олена Ковтун.

Як склалося її життя та де вона зараз - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Олени Ковтун

Олена виросла без батьків: батько помер, а мати відмовилася від неї через проблеми із зором. Більшу частину року - вісім місяців - вона проводила в інтернаті для незрячих, а решту часу жила з бабусею і дідусем.

Її співочий талант проявився ще в дитинстві, і бабуся запропонувала Олені співати в церковному хорі. Вона також навчалася в музичному училищі і мріяла вступити до консерваторії, але не зважилася на це. Замість цього Олена влаштувалася на роботу в підприємство Українського товариства сліпих у Полтаві, де їй надали кімнату в гуртожитку.

Скріншот

На підприємстві дівчина познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Сергієм. Незабаром вони одружилися. Молода сім'я жила на скромну зарплату і пенсію по інвалідності, тому їм активно допомагали родичі.

У 2010 році, прислухавшись до поради подруги, Олена вирішила випробувати свої сили на шоу талантів "Україна має талант" і вирушила на кастинг до Харкова. Виконавши пісню Ані Лорак "Я вернусь", вона вразила всіх і здобула перемогу в проекті.

 

Де зараз Ковтун

Після перемоги співачка гастролювала Україною та Росією, беручи участь у фестивалях з іншими незрячими артистами.

В останні роки її виступи стали рідшими. Судячи з усього, в Олени немає активних акаунтів у соцмережах, тому складно дізнатися, чим вона займається зараз.

Скріншот

Однак її ім'я продовжує з'являтися в анонсах інклюзивних заходів "Відчинилося життя", в якому беруть участь незрячі співаки.

 

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