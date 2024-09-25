Где сейчас Евгений Литвинкович - звезда проектов "Х-фактор" и "Україна має талант"

Евгений Литвинкович приехал в Украину из Беларуси и в 2012 году сумел завоевать сердца зрителей на шоу "Україна має талант".

Несмотря на то, что победить в финале ему не удалось, он не сдался и вернулся в следующем году на проект "Х-Фактор", где снова дошел до финала.

После этого продюсерский центр СТБ предложил ему пятилетний контракт и артист активно занялся написанием песен. Вскоре он порадовал своих поклонников клипом на композицию "Знаки Зодиака", сольным концертом и гастрольным туром.

В 2014 году певец решил попробовать себя на Национальном отборе на "Евровидение" с русскоязычной композицией "Стреляная птица". В финале Евгению удалось занять 8-е место, опередив Стаса Шуринса, дуэт "Анна-Мария" и других популярных артистов.

Евгений Литвинкович (фото: facebook.com/evgeniy.litvinkovich.officialpage)

Его внезапное исчезновение с украинской сцены осталось практически незамеченным, ведь все были сосредоточены на аннексии Крыма и начале войны в Донбассе. Только через шесть лет Литвинкович рассказал, что в 2014 году телеканал СТБ в одностороннем порядке расторг с ним контракт.

Несмотря на это, Евгений продолжал писать музыку, включая украиноязычные песни, и занимается этим до сих пор.

Споры по поводу пола

Вокруг пола артиста ходило множество слухов. У исполнителя достаточно высокий голос как для мужчины и изящные черты лица, напоминающие женские. Поэтому некоторые считают, что Литвинкович родился девочкой и позже решил сменить пол.

Сам Евгений утверждает, что появился на свет с мужскими половыми признаками, хотя свой паспорт журналистам никогда не демонстрировал.

Евгений Литвинкович (фото: facebook.com/evgeniy.litvinkovich.officialpage)

Где сейчас Литвинкович

С самого начала полномасштабной войны музыкант оставался в Киеве. Он участвовал в благотворительных концертах и выступал перед детьми в костюме пса Патрона. В Украине певец живет вместе со своей любимой Викторией, занимающейся проведением развлекательных мероприятий. На время девушке пришлось покинуть город из-за обстрелов.

Евгений Литвинкович с любимой (фото: facebook.com/evgeniy.litvinkovich.officialpage)

В прошлом году ко Дню Святого Валентина Евгений выпустил украиноязычную песню под названием "Пульс".