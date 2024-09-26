ua en ru
Чт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Где сейчас Елена Ковтун - победительница второго сезона "Україна має талант"

Четверг 26 сентября 2024 08:15
UA EN RU
Где сейчас Елена Ковтун - победительница второго сезона "Україна має талант" Елена Ковтун (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

В 2010 году прошел второй сезон талант-шоу " "Україна має талант", где до финала и заслуженной победы дошла незрячая девушка из Полтавы Елена Ковтун.

Как сложилась ее жизнь и где она сейчас - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Биография Елены Ковтун

Елена выросла без родителей: отец умер, а мать отказалась от нее из-за проблем со зрением. Большую часть года - восемь месяцев - она проводила в интернате для незрячих, а остальное время жила с бабушкой и дедушкой.

Ее певческий талант проявился еще в детстве, и бабушка предложила Елене петь в церковном хоре. Она также училась в музыкальном училище и мечтала поступить в консерваторию, но не решилась на это. Вместо этого Елена устроилась на работу в предприятие Украинского общества слепых в Полтаве, где ей предоставили комнату в общежитии.

Где сейчас Елена Ковтун - победительница второго сезона &quot;Україна має талант&quot;

Скриншот

На предприятии девушка познакомилась со своим будущим мужем Сергеем. Вскоре они поженились. Молодая семья жила на скромную зарплату и пенсию по инвалидности, поэтому им активно помогали родственники.

В 2010 году, прислушавшись к совету подруги, Елена решила испытать свои силы на шоу талантов "Україна має талант" и отправилась на кастинг в Харьков. Исполнив песню Ани Лорак "Я вернусь", она поразила всех и одержала победу в проекте.

Где сейчас Ковтун

После победы певица гастролировала по Украине и России, участвуя в фестивалях с другими незрячими артистами.

В последние годы ее выступления стали более редкими. Судя по всему, у Елены нет активных аккаунтов в соцсетях, поэтому сложно узнать, чем она занимается сейчас.

Где сейчас Елена Ковтун - победительница второго сезона &quot;Україна має талант&quot;

Скриншот

Однако ее имя продолжает появляться в анонсах инклюзивных мероприятий "Відчинилося життя", в котором принимают участие незрячие певцы.

Ранее мы рассказывали, где сейчас звезда проектов "Х-фактор" и Україна має талант" Евгений Литвинкович.

Также узнайте, как сейчас выглядит Анастасия Димид, выступавшая на Детском Евровидении 2023 года с песней "Квітка".

Читайте РБК-Украина в Google News
Україна має талант Певцы Звёзды
NEWS
Под ударом Киев и объекты энергетики. Что известно об атаке РФ
Под ударом Киев и объекты энергетики. Что известно об атаке РФ