Луцький терорист Максим Кривош роздавав заручникам гроші - ЗМІ

Максим Кривош (колаж: РБК-Україна)

Про луцького терориста Максима Кривоша всі заручники добре відгукуються

Луцький терорист Максим Кривош роздавав своїм заручникам гроші безпосередньо перед здачею увечері 21 липня. Крім того, він вибачався перед людьми. І хоча самі заручники кажуть, що купюри фальшиві, місцеві ЗМІ стверджують, що це зовсім не так.

Так, у сюжеті телеканалу "Аверс" говориться, що Кривош дістав з сумки пачки з доларами і роздав їх людям. Заручники - що цікаво - про терориста відгукуються добре, кажуть, що не ображав. А валюта, мовляв, сувенірна, "на пам'ять".

Факт роздачі купюр підтверджують і самі заручники, але кажуть, що не взяли жодної купюри. Журналісти у сюжеті також говорять, що в момент спецоперації частину банкнот розкидали по салону.

У поліцейському протоколі про гроші не згадується. Адвокат Кривоша Сергій Тиможинський заявив, що у його підзахисного вилучили особисті кошти в сумі до 500 гривень.

Нагадаємо, що 21 липня український Луцьк прославився на весь світ, коли були захоплені о 9 ранку 13 заручників в автобусі "Берестечко - Краснилівка". Максим Кривош сам зателефонував у поліцію і представився "Максимом Плохім". Пізніше з'явилися вимоги: топ чиновники мали визнати себе "терористами в законі", а Зеленський порекомендувати документальний фільм "Земляни".

Після переговорів з президентом Кривош відпустив трьох заручників: вагітну жінку, підлітка і пенсіонерку.

Пізніше Володимир Зеленський записав і виклав ролик з рекомендацією фільму "Земляни", і терорист здався. Всі заручники були відпущені, ніхто не постраждав.

В суді Кривош назвав свій вчинок перфомансом.

Вибачився і роздав заручникам гроші - нові подробиці про луцького терориста Після терористичного акту роздав людям гроші та попросивши вибачення. З власних джерел нам стало відомо, що у сумках Максима Кривоша, який захопив у Луцьку автобус з закручниками, були не лише вибухівка та петарди, але й повні запаковані пачки іноземної валюти. Якби ж то знаття?, що луцький теракт так добре закінчиться, а в кінці ще й роздаватимуть гроші, у заручники вишикувалася б черга. Підписуйтесь на наш ю-туб канал, та дивіться новини у зручний для вас час: https://www.youtube.com/user/mediaavers/featured Опубліковано Телекомпанія "Аверс"/ Avers television company Понеділок, 27 липня 2020 р.

Луцький терорист Максим Кривош роздавав заручникам гроші (відео: facebook.com/mediaavers)

Раніше ми писали, що творці фільму "Земляни" відповіли на захоплення заручників в Луцьку.

Також повідомлялося, що Ілон Маск іронічно відреагував на захоплення заручників в Луцьку.