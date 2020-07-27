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﻿Геращенко пояснив, чому луцького терориста не знешкодили снайпери

Україна, Луцьк, Понеділок 27 липня 2020 01:38
﻿Геращенко пояснив, чому луцького терориста не знешкодили снайпери
Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Кривош добре підготувався для захоплення заручників

Для нейтралізації Максима Кривоша, який захоплював у Луцьку автобус з людьми, використовувати снайперів не було можливості. Він "дуже грамотно" підготовився до теракту і спеціально вибрав той пасажирський транспорт, в якому є фіранки.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Заступник голови МВС звернув також увагу, що заручників Кривош посадив біля вікон, а сам не показувався.

"Усі розмови про те, що треба було його прикінчити пострілом снайпера, вони можуть залишитися, знову ж таки, для диванних експертів. Ми не могли ризикувати життям нікого із заручників. І тому результат спецоперації - те, що всі заручники залишилися живі. А те, що терорист перебуває за ґратами, я вважаю, це успіх", - пояснив Геращенко.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку озброєний чоловік повідомив про захоплення автобуса з пасажирами. Правоохоронці кваліфікували інцидент як теракт із захопленням заручників. Терористом виявився місцевий мешканець Максим Кривош.

Заручників звільнили після того, як президент виконав вимогу луцького терориста.

Раніше повідомлялося, що терорист, що захопив автобус із заручниками в центрі Луцька, раніше вже перебував під наглядом правоохоронних органів.

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