Так одеваться зимой нельзя! 5 речей, о которых ты должен забыть

Следить за новинками моды нового сезона привыкли практически все. Однако отслеживать, какие вещи стали признаком безвкусицы и возглавляют рейтинги анти трендов - не менее важно.

Чтобы вы выглядели всегда прекрасно, подсказываем, каких элементов гардероба стоит избавиться зимой. Подробности в материале Styler.

Белые сапоги

Мало того, что за белыми сапогами очень сложно ухаживать, так еще и они абсолютно плохо сочетаются с зимней одеждой. Чтобы не привлекать к себе внимания из-за безвкусицы в подборе образа, лучше откажитесь от такой обуви.

На эту зиму стоит отказаться от белых сапог (фото: freepik.com)

Пуховики кислотного цвета

Ни в коем случае не покупайте пуховик или курточку столь ярких расцветок, которые "выедают глаза". Также забудьте о "веселых принтах" - в цветочек, горошек, ягодку или с животными.

Такие кислотные цвета удешевляют даже модный образ, лучше выбирать приглушенные тона.

Слишком яркие цвета зимней одежды удешевляют его (фото: freepik.com)

Меховые жилеты

Несмотря на то, что этот элемент гардероба может иногда модно дополнить образ, но носить жилетку из меха зимой не стоит. Поскольку это выглядит немного неуместно и она не согреет вас в морозы.

Особенно ужасны модели из кожи с хаотически нашитыми кусками меха. Особенно, если с первого взгляда трудно идентифицировать с какого животного содрали этот мех.

Меховая жилетка может иметь уместный вид осенью, но не зимой (фото:freepik.com)

Шапки с "ушками" и "хвостиками"

Модели вязаных шапок с веселыми элементами вроде "ушек", "хвостиков", цветочков или "мордашек" животных выглядят странно. Особенно если такой элемент одежды на взрослом человеке.

Если хотите сделать свой зимний образ более ярким, лучше добавьте мелкие стильные аксессуары.

Избавьтесь от шапок с удивительными элементами - "ушками", "мордочками", "хвостиками" (фото: freepik.com)

Телесные колготки

Телесные колготки придают виду как будто ноги "голые". Зимой, когда температура воздуха на улице достигает до -10 градусов, а то и больше, это выглядит несколько странно.

Особенно если образ дополнен меховыми элементами одежды. Такие колготки не согреют, соответственно можно получить неприятные последствия для здоровья.

На зиму откажитесь от колготок телесного цвета (фото: freepik.com)