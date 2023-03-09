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Где категорически нельзя хранить обувь: в этом месте сапоги расклеятся

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Четверг 09 марта 2023 18:25
Где категорически нельзя хранить обувь: в этом месте сапоги расклеятся Где нельзя хранить сапоги (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Весной нужно подготовить зимнюю обувь для продолжительного хранения. Многие не знают, что популярное место для хранения сильно сокращает срок службы любимых сапогов или ботинок.

Где категорически не стоит хранить обувь - читай в материале ниже.

Какого места избегать

В общем, не рекомендуется держать обувь на балконе. Все потому, что летние месяцы особенно опасны для сапог и ботинок.

Для балкона характерны сильные перепады температуры. Летом там быть очень жарко, поэтому обувь может расклеиться.

Не храните зимнюю обувь в контейнерах, не пропускающих воздух. Иначе в любимых ботинках может завестись плесень или грибок.

Не помешают и подушечки с силиконовыми шариками. Их можно найти в коробке с новой обувью. Эти подушечки поглощают излишнюю влагу.

Лучшее место

Лучшее место для хранения - шкаф. Обувь нужно предварительно тщательно почистить, удалить грязь и пыль. Также можно постирать шнурки, если они есть.

Важно, что перед хранением обуви нужно тщательно высушить и внутрь положить бумагу.

Дальше обувь нужно положить в коробку, а между парой тоже нужно положить что-то, чтобы они не касались друг друга.

Достаточно удобно держать обувь в специальном обувном шкафу. Снизу можно поставить сапоги, а посреди ботинки. А на самых маленьких полках - кеды, кроссовки и туфли с босоножками.

Раньше мы сообщали, как вернуть белым кроссовкам идеальный вид.

Также мы писали, почему обувь начинает скрипеть во время ходьбы.

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