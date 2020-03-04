Вони дають відсіч окупантам: в мережі показали яскраві фото захисників України

Українські військові на Донбасі (фото: ООС)

У мережі показали фото українських героів на Донбасі

У мережі показали фото українських героїв, які щодня ризикують своїм життям і захищають нашу землю від російських окупантів на Донбасі. Військові служать в 93-ій бригаді "Холодний Яр". Саме вони зараз знаходяться на фронті. Фотографії наших бійців опублікували на сторінці в Facebook бригади.

Також там привели цитату з китайського трактату "Мистецтво війни", яка служить девізом і для наших воїнів.

"Постійно розвивайся - ніхто не дивиться на минулі досягнення і трофеї. Важливо тільки тут і зараз. Тому потрібно постійно зростати професійно і особистісно", - процитували мудрість.

На знімках можна побачити наших чоловіків у військовій формі, вони позують зі зброєю в руках на фронті, де кожну хвилину їх переслідує небезпека і загроза життю.

"Саме тому ми, незважаючи на великий досвід участі в бойових діях, постійно розвиваємося, закликаємо в наші ряди молодих фахівців з швидким розумом і хорошою освітою і ніколи не припиняємо вчитися. На фото - ті, хто тримає фронт прямо зараз", - зазначили в бригаді.

Захисники України на Донбасі (фото:facebook.com/pg/93OMBr)

Як ми раніше писали, російська наємниця Віра Калмикова, яка стала інвалідом війни на Донбасі, вирішила тепер просити допомоги на лікування у людей.