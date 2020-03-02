Російська наемница в "ДНР" збирає на лікування: українці теж допомагають

Віра Калмикова просить допомоги у людей (фото: Віра Калмикова/Facebook)

У мережі розповіли шокуючу історію російської найманки

Російська наемница Віра Калмикова, яка стала інвалідом війни на Донбасі, вирішила тепер просити допомоги на лікування у людей. Терористка, яка втратила ногу, зараз живе в Горлівці Донецької області і звертається за допомогою навіть до українців. Про це повідомив український військовий і блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") у своєму Telegram-каналі.

"Знайомтеся Вєра Калмикова на позивний "Вєра" з Горлівки. Воювала за російських окупантів та стала інвалідом. Родіна як завжди кинула і зараз збирає гроші у ФБ. Доречі українці теж їй скидають та жаліють. Жесть...", - написав військовий.

До речі, обставини, при яких вона отримала травми, не повідомляються. Також опублікували фотографії постраждалої.

Російська наемница просить допомоги (Скріншот з Facebook)

Зазначимо, що Калмикова не соромиться у виразах і називає українців "окрипами". Вона публікує фотографії з продуктами, переданими для неї і пише, що буде відправляти це терористам "ДНР".

Вона постійно публікує пости зі збором продуктів і грошей нібито на потреби бойовиків.

Нагадаємо, що ВСУ героїчно відбили наступ ворога і знищили диверсанта. У найманця було виявлено зведений автомат, магазини з патронами 5.45 і граната РГД-5.