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Они дают отпор оккупантам: в сети показали яркие фото защитников Украины

STYLERВойна    04.03.2020 - 09:02
Они дают отпор оккупантам: в сети показали яркие фото защитников Украины
Украинские военные на Донбассе (фото: ООС)

В сети показали фото украинских героев на Донбассе

В сети показали фото украинских героев, которые каждый день рискуют своей жизнью и защищают нашу землю от российских оккупантов на Донбассе. Военные служат в 93-ей бригаде "Холодный Яр". Именно они сейчас находятся на фронте. Фотографии наших бойцов опубликовали на страничке в Facebook бригады.

Также там привели цитату из китайского трактата "Искусство войны", которая служит девизом и для наших воинов.

"Постоянно развивайся - никто не смотрит на прошлые достижения и трофеи. Важно только здесь и сейчас. Поэтому нужно постоянно расти профессионально и личностно", - процитировали мудрость.

На снимках можно увидеть наших мужчин в военной форме, они позируют с оружием в руках на фронте, где каждый миг их преследует опасность и угроза жизни.

"Именно поэтому мы, несмотря на большой опыт участия в боевых действиях, постоянно развиваемся, поощряем в наши ряды молодых специалистов с быстрым умом и хорошим образованием, и никогда не прекращаем учиться. На фото - те, кто держит фронт прямо сейчас", - отметили в бригаде.

Защитники Украины на Донбассе (фото:facebook.com/pg/93OMBr)

Как мы ранее писали, российская наемница Вера Калмыкова, которая стала инвалидом в войне на Донбассе, решила просить теперь помощи на лечение у людей.

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