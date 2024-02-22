Гуцульская росовница: как приготовить давно забытое блюдо украинской кухни
Настоящая гуцульская росовница – это аналог первого блюда, которое мы знаем как капустняк. Но в этом старинном рецепте есть свои нюансы, которые делают блюдо неповторимо вкусным и ароматным.
Как приготовить настоящую гуцульскую росовницу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Кухня как релакс".
Что вам понадобится:
- Куриное бедрышко на бульон - 1 шт.
- Шейка свиная или свиная вырезка - 200 г
- Картофель - 2-3 шт.
- Капуста квашеная - 250 г
- Крупа кукурузная - 160 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Свежая зелень - укроп и петрушка
- Лавровый лист - 2 шт.
- Перец черный молотый - по вашему вкусу
- Соль - по вашему вкусу
Как готовить гуцульскую росовницу
Возьмите бедро куриное, промойте, положите в кастрюлю и залейте 2 литрами воды. Добавьте чуть-чуть соли и сварите обычный бульон. Далее бедро вынимаем, а в бульон насыпаем кукурузную крупу и квашеную капусту. Добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель. Варим суп на среднем огне минут 40.
Свиную шейку нарезаем на небольшие кубики, лук измельчаем и обжариваем до золотистого цвета в небольшом количестве масла, а потом добавляем в суп. Варим еще 20 минут до полного разваривания кукурузной крупы и размягчения капусты.
За 5 минут до готовности добавляем в кастрюлю лавровый лист и черный молотый перец. Нарезаем зелень и добавляем в суп перед снятием кастрюли с огня.
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