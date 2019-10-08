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Давид Арахамія став ще більш багатодітним батьком

STYLERЖиття    08.10.2019 - 12:01
Давид Арахамія став ще більш багатодітним батьком
Давид Арахамія (фото: facebook.com/david.braun.50951)

Давид Арахамія знову став щасливим батьком

Давид Арахамія знову став щасливим батьком - у голови фракції "Слуга Народу" народилася двійня. Тепер український політик і громадський діяч виховує шістьох дітей.

Про радісну подію в родині 40-річного Арахамії повідомила прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель на своїй Facebook-сторінці у вівторок, 8 жовтня.

Давид Арахамія став ще більш багатодітним батьком

Давид Арахамія (фото: facebook.com/david.braun.50951)

Також в тому ж пості скандальна Мендель, яка днями шокувала новою заявою, привітала українських юристів з їх професійним святом.

"Що не будень - то свято. З Днем юриста! Ясного розуму, неспростовних доказів і справедливого закону!" - написала вона.

Окремої уваги від Юлії удостоївся спікер Верховної Ради України і ще один член "Слуги Народу" Дмитро Разумков. Політику, який, до слова, у 2011 році з відзнакою закінчив Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю "Правознавство", виповнюється 35 років.

Давид Арахамія став ще більш багатодітним батьком

Скріншот поста (facebook.com/Юлія Мендель)

Цікаво, що трохи пізніше Юлія Мендель виправила пост. Вона прибрала з допису слова про народження двійні у Арахамії. При цьому вона не уточнила: чи дійсно нардеп став ще більш багатодітним батьком, або ж це вона просто допустила помилку.

Сам Давид Арахамія поки ніяк не відреагував на повідомлення помічниці Володимира Зеленського.

Якщо Арахамія дійсно знову став батьком - Styler вітає нардепа з цією прекрасною подією і бажає всього найкращого йому та його великій родині!

Давид Арахамія став ще більш багатодітним батьком

Давид Арахамія (фото: facebook.com/david.braun.50951)

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Новини України отецДавид АрахаміяЮлия Мендель
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