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Я завжди знайду собі роботу: прес-секретар Зеленського шокувала заявою

STYLERЖиття    07.10.2019 - 18:03
Я завжди знайду собі роботу: прес-секретар Зеленського шокувала заявою
Юлія Мендель (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Юлія Мендель розповіла, що сталося в той день, коли вона штовхнула журналіста

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що вона не тримається за свою посаду і впевнена, що може стати навіть секретарем РНБО. Про це вона розповіла в коментарі для програми "Світське життя".

Юлія Мендель вважає, що вона нічого поганого не вчинила і впевнена, що якщо її звільнять, то вона завжди знайде іншу роботу.

"Це не мені вирішувати! Я не тримаюся за посаду, тому що я впевнена, що завжди знайду роботу. По-перше, я не вважаю, що зробила щось критичне. По-друге, журналіст сам кидався, і не побачите в жодній цивілізованій країні такого. Коли мені кажуть, що я його штовхала, що, вибачте, я могла просто впасти під ним, якщо б не відштовхувалася. І я не те, щоб відштовхувалася, я просто чинила опір, наскільки це було можливо", - пояснила Юлія Мендель і додала, що журналіста попередили заздалегідь.

"Ми попросили журналіста не ставити питання, так як у президента дуже насичений графік. Для цього журналіста – це один бліц, а для нас таких бліців – тисячі", - спробувала виправдатися прес-секретар Володимира Зеленського.

Також Юлія Мендель відповіла, що після інциденту вона готова відправити своє резюме на посаду секретаря РНБО.

"Так, і тепер я думаю над тим, щоб надіслати своє резюме на посаду секретаря РНБО", - сказала Мендель і зазначила, що на даний момент команда президента намагається зробити все, щоб журналісти на них не ображалися.

"Ми зараз намагаємося знайти вихід з того, як зробити так, щоб журналісти не ображалися. Ми постійно отримуємо шквал образ: даємо інтерв'ю або не даємо інтерв'ю, не пустили блогера або не пустили людину, у якого незареєстрована медіа", - повідомила прес-секретар президента Зеленського.

Юлія Мендель пояснила свою поведінку і зізналася, що не тримається за посаду (Відео: Світське життя)

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