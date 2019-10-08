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Давид Арахамия стал еще более многодетным отцом

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 12:01
Давид Арахамия стал еще более многодетным отцом
Давид Арахамия (фото: facebook.com/david.braun.50951)

Давид Арахамия снова стал счастливым отцом

Давид Арахамия снова стал счастливым отцом - у главы фракции "Слуга Народа" родилась двойня. Теперь украинский политик и общественный деятель воспитывает шестерых детей.

О радостном событии в семье 40-летнего Арахамии сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей Facebook-странице во вторник, 8 октября.

Давид Арахамия стал еще более многодетным отцом

Давид Арахамия (фото: facebook.com/david.braun.50951)

Также в том же посте скандальная Мендель, которая на днях ошарашила новым заявлением, поздравила украинских юристов с их профессиональным праздником.

"Что ни будни - то праздник. С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона!" - написала она.

Отдельного внимания от Юлии удостоился спикер Верховной Рады Украины и еще один член "Слуги Народа" Дмитрий Разумков. Политику, который, к слову, в 2011 году с отличием окончил Национальный университет государственной налоговой службы Украины по специальности "Правоведение", исполняется 35 лет.

Давид Арахамия стал еще более многодетным отцом

Скриншот поста (facebook.com/Юлія Мендель)

Интересно, что чуть позже Юлия Мендель исправила пост. Она убрала из записи слова о рождении двойни у Арахамии. При этом, она не уточнила: действительно ли нардеп стал еще более многодетным отцом, или же это она просто допустила ошибку.

Сам Давид Арахамия пока никак не отреагировал на сообщение помощницы Владимира Зеленского.

Если Арахамия действительно снова стал отцом - Styler поздравляет нардепа с этим прекрасным событием и желает всего наилучшего ему и его большой семье!

Давид Арахамия стал еще более многодетным отцом

Давид Арахамия (фото: facebook.com/david.braun.50951)

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Новости Украины отецДавид АрахамияЮлия Мендель
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