Даше Квитковой, которая попала в масштабное ДТП в Киеве, оглашен приговор: что решил суд
Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова в августе этого года попала в масштабное ДТП в Киеве. 15 декабря состоялось судебное заседание по этому делу, в результате которого инфлюэнсершу признали виновной.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на OBOZ.UA.
Подробности
О решении суда узнал скандальный блогер Богдан Беспаловов, который сотрудничает с изданием.
Эту информацию звездному сплетнику сообщили источники, которые присутствовали на заседании.
Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Известно, что Квиткову не лишали водительских прав, однако она должна выплатить немалую компенсацию пострадавшим в ДТП.
Сама же виновница аварии пока не сообщала своим фолловерам о решении суда.
Что известно о ДТП
27 августа Даша Квиткова попала в столице в ДТП. Среди перекрестков на Академгородке столкнулись четыре элитных автомобиля, среди которых - Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser и Lexus. За рулем последнего и была блогерша.
Место ДТП, в которое попала Даша Квиткова (фото: Киев Оперативный)
Позже звезда вышла на связь и рассказала, что произошло.
По ее словам, когда она ехала к подруге в роддом, на перекрестке в нее врезалось два автомобиля.
Даша Квиткова рассказала о ДТП (фото: instagram.com/kvittkova)
Знаменитость говорила, что все участники чувствуют себя хорошо, кроме пассажирки Porsche.
Также Даша заявила, что пострадавшая потребовала у нее деньги, и если травмы подтвердятся, она готова компенсировать лечение.
Недавно приговор за пьяное ДТП получил актер Остап Ступка.
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