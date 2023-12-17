Даше Квитковой, которая попала в масштабное ДТП в Киеве, оглашен приговор: что решил суд

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова в августе этого года попала в масштабное ДТП в Киеве. 15 декабря состоялось судебное заседание по этому делу, в результате которого инфлюэнсершу признали виновной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на OBOZ.UA.

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О решении суда узнал скандальный блогер Богдан Беспаловов, который сотрудничает с изданием.

Эту информацию звездному сплетнику сообщили источники, которые присутствовали на заседании.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Известно, что Квиткову не лишали водительских прав, однако она должна выплатить немалую компенсацию пострадавшим в ДТП.

Сама же виновница аварии пока не сообщала своим фолловерам о решении суда.

Что известно о ДТП

27 августа Даша Квиткова попала в столице в ДТП. Среди перекрестков на Академгородке столкнулись четыре элитных автомобиля, среди которых - Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser и Lexus. За рулем последнего и была блогерша.

Место ДТП, в которое попала Даша Квиткова (фото: Киев Оперативный)

Позже звезда вышла на связь и рассказала, что произошло.

По ее словам, когда она ехала к подруге в роддом, на перекрестке в нее врезалось два автомобиля.

Даша Квиткова рассказала о ДТП (фото: instagram.com/kvittkova)

Знаменитость говорила, что все участники чувствуют себя хорошо, кроме пассажирки Porsche.

Также Даша заявила, что пострадавшая потребовала у нее деньги, и если травмы подтвердятся, она готова компенсировать лечение.