Ступка получил приговор за пьяное ДТП: что известно

Голосеевский районный суд Киева признал актера Остапа Ступку виновным в деле о ДТП в нетрезвом состоянии .

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Суспільне .

Остапа Ступку признали виновным в "пьяном" ДТП

Суд назначил артисту наказание в виде ограничения свободы на три года и отстранил его от права управления транспортными средствами на восемь лет.

Кроме того, с него будет взыскано около 10 тысяч гривен, которые были использованы для проведения экспертиз.

Остап Ступка (фото: скриншот с видео)

"Это достаточно несправедливое решение. Есть много смягчающих обстоятельств. Мы могли "выйти" на штраф, что было бы уместнее и справедливее для государства, потому что сумма немаленькая. Минимально - это 170 тысяч гривен. Также не решена судьба арестованного имущества", - сказал Ступка.

Отметим, что Остап не окажется за решеткой, а будет обязан в течение трех лет появляться в специальные учреждения для выполнения общественно полезных работ.

Представители защиты планируют подать апелляцию. В течение месяца, пока решение не вступит в силу, у Ступки будет применяться мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с 00:00 до 05:00 утра.

Что известно о ДТП с участием актера

4 апреля Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе столицы.

Инцидент произошел около 23 часов ночи.

Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал на своем внедорожнике Range Rover в легковой автомобиль Mitsubishi, припаркованный на остановке. Мужчина, который находился в этом автомобиле, был госпитализирован.

Фото с места ДТП с участием Ступки (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua )

Знаменитость задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.

Предварительное событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой телесное повреждение средней тяжести).

Однако, учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, установившей, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжким, уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.