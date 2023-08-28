Даша Квиткова попала в ДТП, когда ехала в роддом. С нее хотели сбить денег (фото)

Об аварии, которая произошла, когда девушка ехала в роддом, она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Что известно о ДТП с Квитковой

Авария, в которую Даша попала, когда ехала к подруге - блогеру, бизнесвумен и новоиспеченной маме Тане Парфильевой - на выписку из роддома, произошла 27 августа.

Скриншот

Очевидцы говорят, что Квиткова на своем Lexus (авто инфлюэнсер взяла на тест-драйв) на перекрестке в районе Академгородка якобы выехала на красный сигнал светофора.

Это и стало причиной того, что в нее въехали еще два автомобиля - Ford Mustang и Tesla.

Последствия ДТП с Квитковой (фото: Київ Оперативний)

Даша в своих сторисах не опровергает того, что именно ее действия привели к ДТП. Однако отмечает: "самое главное - все живы и здоровы".

"Я возвращала на перекрестке, ехала в потоке последней, и в бок моего Lexus въехали две машины", - рассказала девушка.

Скриншоты

При этом Квиткова подчеркнула, что "все материалы были зафиксированы и предоставлены полиции", и она "готова нести ответственность согласно решению суда".

Однако есть в этой истории еще один любопытный момент. По словам блогера, другие участники ДТП пытались содрать с нее денег, чтобы "замять" дело.

Квиткова говорит, что "девушка-пассажирка одного из автомобилей настаивала на выплате ей денежной компенсации на месте из-за возможного полученного ушиба руки".

"И если я заплачу, она голова забрать свое заявление", - рассказала Даша.

"Я никогда не решаю вопрос деньгами или отмазыванием. Я всегда честна с собой, с вами и в любых отношениях, особенно, - правовых. Я никому не грубила и не разговаривала некорректно... Рассказывать, что я стараюсь избежать ответственности из-за того, что отказалась платить на месте деньги пассажирке из Mustang... Это не является правдой", - сказала она.

Скриншоты

Судя по всему, Квиткова чувствует себя хорошо. После опубликованных сторис она написала, что идет на тренировку, а вместе с тем (это она делает регулярно) призвала подписчиков донатить на ВСУ.