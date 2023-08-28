Даша Квиткова попала в ДТП, когда ехала в роддом. С нее хотели сбить денег (фото)
Популярная блогер, победительница шоу Холостяк 9 Даша Квиткова в Киеве попала в серьезное ДТП с пострадавшими.
Об аварии, которая произошла, когда девушка ехала в роддом, она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Что известно о ДТП с Квитковой
Авария, в которую Даша попала, когда ехала к подруге - блогеру, бизнесвумен и новоиспеченной маме Тане Парфильевой - на выписку из роддома, произошла 27 августа.
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Очевидцы говорят, что Квиткова на своем Lexus (авто инфлюэнсер взяла на тест-драйв) на перекрестке в районе Академгородка якобы выехала на красный сигнал светофора.
Это и стало причиной того, что в нее въехали еще два автомобиля - Ford Mustang и Tesla.
Последствия ДТП с Квитковой (фото: Київ Оперативний)
Даша в своих сторисах не опровергает того, что именно ее действия привели к ДТП. Однако отмечает: "самое главное - все живы и здоровы".
"Я возвращала на перекрестке, ехала в потоке последней, и в бок моего Lexus въехали две машины", - рассказала девушка.
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При этом Квиткова подчеркнула, что "все материалы были зафиксированы и предоставлены полиции", и она "готова нести ответственность согласно решению суда".
Однако есть в этой истории еще один любопытный момент. По словам блогера, другие участники ДТП пытались содрать с нее денег, чтобы "замять" дело.
Квиткова говорит, что "девушка-пассажирка одного из автомобилей настаивала на выплате ей денежной компенсации на месте из-за возможного полученного ушиба руки".
"И если я заплачу, она голова забрать свое заявление", - рассказала Даша.
"Я никогда не решаю вопрос деньгами или отмазыванием. Я всегда честна с собой, с вами и в любых отношениях, особенно, - правовых. Я никому не грубила и не разговаривала некорректно... Рассказывать, что я стараюсь избежать ответственности из-за того, что отказалась платить на месте деньги пассажирке из Mustang... Это не является правдой", - сказала она.
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Судя по всему, Квиткова чувствует себя хорошо. После опубликованных сторис она написала, что идет на тренировку, а вместе с тем (это она делает регулярно) призвала подписчиков донатить на ВСУ.
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