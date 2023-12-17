Даші Квітковій, яка потрапила у масштабну ДТП у Києві, оголошено вирок: що вирішив суд

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова у серпні цього року потрапила у масштабну ДТП у Києві. 15 грудня відбулося судове засідання по цій справі, у результаті якого інфлюенсерку визнали винною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на OBOZ.UA .

Деталі

Про рішення суду дізнався скандальний блогер Богдан Беспаловов, який співпрацює з виданням.

Цю інформацію зірковому пліткарю повідомили джерела, які були присутні на засіданні.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Відомо, що Квіткову не позбавляли водійських прав, однак вона має виплатити чималу компенсацію постраждалим у спричиненій ДТП.

Сама ж винуватиця аварії поки не повідомляла своїм фоловерам про рішення суду.

Що відомо про ДТП

27 серпня Даша Квіткова потрапила у столиці в ДТП. Серед перехрестя на Академмістечку зіштовхнулися чотири елітні автомобілі, серед яких - Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser і Lexus. За кермом останнього і була блогерка.

Місце ДТП, в яку потрапила Даша Квіткова (фото: Київ Оперативний)

Пізніше зірка вийшла на зв'язок та розповіла, що сталося.

За її словами, коли вона їхала до подруги до пологового будинку, на перехресті у неї врізалося дві автівки.

Даша Квіткова розповіла про ДТП (фото: instagram.com/kvittkova)

Знаменитість говорила, що всі учасники почуваються добре, окрім пасажирки Porsche.

Також Даша заявила, що постраждала почала вимагати у неї гроші, і якщо травми підтвердяться, вона готова компенсувати лікування.