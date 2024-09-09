Бывшая жена Добрынина удивила кардинальной сменой образа: как выглядит блогерша
Даша Квиткова, бывшая жена шоумена и ведущего Никиты Добрынина, любит удивлять подписчиков смелыми перевоплощениями. На этот раз она поделилась новыми фотографиями, на которых предстала в необычном для себя амплуа.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши рассказывает об этом подробнее.
Новый образ Даши
В блоге инфлюэнсерша выложила соответствующие черно-белые кадры, и на них она появилась с короткой прической и другим цветом волос.
Девушка примерила несколько разных образов, позволивших продемонстрировать фигуру и стройные ножки. Наряды состояли из классических майок, топов, длинных юбок, широких джинсов. Также был образ, состоявший из классической рубашки, брюк, топа и спортивной обуви.
Новые образы Даши (Фото: instagram.com/kvittkova)
Новые внешние перевоплощения Квиткова подчеркнула выразительным макияжем глаз и улыбкой, которую продемонстрировала практически на всех фото.
Блогерша поразила перевоплощением (Фото: instagram.com/kvittkova)
"перш, ніж з тобою станеться щось
прекрасне, все довкола рухне.
не лякайся.
стій твердо та впевнено на своїх ногах.
люди захочуть зламати тебе
і переломити під себе.
але ти в себе є.
ти на своєму шляху.
тож, люба, будь готова дати відсіч.
будь готова дати жару.
для самої себе", - такие слова оставила Даша в подписи к черно-белым фотографиям.
Квиткова показала новые фото (Фото: instagram.com/kvittkova)
Реакция сети
Коллеги и поклонники бурно отреагировали на свежий фотоконтент от бывшей Добрынина. В комментариях они засыпали звезду комплиментами и отметили, что она поразила их смелым экспериментом. Вот некоторые их комментарии:
- "Это просто нереально как круто"
- "Такая разная на всех фото"
- "Как интересно меняется восприятие человека с изменением внешности. Это совсем другая, незнакомая мне брюнетка"
- "Невероятное перевоплощение! Идет"
- "Неожиданно! Совсем другая, но такая же хорошая"
- "Очень классно, хоть и неожиданно".
Подписчики оценили новое амплуа (Фото: instagram.com/kvittkova)
К слову, Даша Квиткова - известная украинская блогерша; бывшая избранница Никиты Добрынина; победительница проекта "Холостяк-9", где Добрынин был главным героем.
В финале шоумен выбрал девушку, после чего началась их романтическая история. Пара сыграла свадьбу, родила сына и даже обвенчалась.
Однако даже этот последний шаг не помог спасти их отношения, ведь в начале 2023 влюбленные сообщили, что разводятся. Тогда, комментируя этот вопрос, Даша заявляла, что в их отношениях был ряд проблем, которые не удалось решить.
Также мы писали, что недавно Квиткова стала крестной мамой.
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