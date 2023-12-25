Дантес показался с новой прической и без кудрей: это стоит увидеть (фото, видео)
Певец Владимир Дантес удивил сеть. Артист, который уже много лет носит длинные волосы, показался без своих "фирменных" кучеряшек.
Как Дантес выглядит с ровными волосами и зачем он это сделал, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певца.
Дантес сменил прическу
На новом видео, которое певец разместил в соцсетях, он предстал в очень необычном образе. Дантес выровнял волосы и показал, как бы он выглядел без кудрей.
Дантес выровнял волосы (скриншот)
Получилось довольно интересно. Дантес даже пошутил и ответил хейтерам, которые иногда критикуют его прическу и призывают "вспомнить" о расческе.
Новая прическа Дантеса (скриншот)
Артист пошел на такой шаг не просто. Он, вместе с Василием Байдаком, Антоном Тимошенко, Олегом Свищем и другими комиками, открыл новый сбор. Артисты выпустили шуточный клип, в котором призывают украинцев донатить на ВСУ.
"В такой день мы решили открыть последний сбор в этом году, на подарки to someone special, - нашим защитникам. Собираем на 100 fpv дронов, бус и 2 пикапа. Это то, что обеспечивает настоящие рождественские чудеса на фронте", - сообщили волонтеры.
Как реагирует сеть
Пользователи были в восторге от шуточного видео и прически Дантеса. В комментариях они пишут:
- "Одна прическа Дантеса уже стоит донатов"
- "Где найти тот оберег, чтобы не влюбиться в каждого из вас"
- "Дантес, это лучший косплей на Гоголя".
Напомним, ранее уже стало известно, что Елена Зеленская в нежном наряде поздравила украинцев с Рождеством.
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