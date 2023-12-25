Дантес показался с новой прической и без кудрей: это стоит увидеть (фото, видео)

Певец Владимир Дантес удивил сеть. Артист, который уже много лет носит длинные волосы, показался без своих "фирменных" кучеряшек.

Как Дантес выглядит с ровными волосами и зачем он это сделал, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певца.

Дантес сменил прическу

На новом видео, которое певец разместил в соцсетях, он предстал в очень необычном образе. Дантес выровнял волосы и показал, как бы он выглядел без кудрей.

Дантес выровнял волосы (скриншот)

Получилось довольно интересно. Дантес даже пошутил и ответил хейтерам, которые иногда критикуют его прическу и призывают "вспомнить" о расческе.

Новая прическа Дантеса (скриншот)

Артист пошел на такой шаг не просто. Он, вместе с Василием Байдаком, Антоном Тимошенко, Олегом Свищем и другими комиками, открыл новый сбор. Артисты выпустили шуточный клип, в котором призывают украинцев донатить на ВСУ.

"В такой день мы решили открыть последний сбор в этом году, на подарки to someone special, - нашим защитникам. Собираем на 100 fpv дронов, бус и 2 пикапа. Это то, что обеспечивает настоящие рождественские чудеса на фронте", - сообщили волонтеры.

Как реагирует сеть

Пользователи были в восторге от шуточного видео и прически Дантеса. В комментариях они пишут: