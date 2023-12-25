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Дантес показався з новою зачіскою та без кучерів: це варто побачити (фото, відео)

Понеділок 25 грудня 2023 16:08
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Дантес показався з новою зачіскою та без кучерів: це варто побачити (фото, відео) Фанів вразила нова зачіска Дантеса (фото: instagram.com/volodymyrdantes)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Володимир Дантес здивував мережу. Артист, який вже багато років носить довге волосся, показався без своїх "фірмових" кучерів.

Як Дантес виглядає з рівним волоссям та для чого він це зробив, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співака.

Дантес змінив зачіску

На новому відео, яке співак розмістив у соцмережах, він постав у дуже незвичайному образі. Дантес вирівняв волосся та показав, як би він виглядав без кучерів.

Дантес показався з новою зачіскою та без кучерів: це варто побачити (фото, відео)

Дантес вирівняв волосся (скріншот)

Вийшло доволі цікаво. Дантес навіть пожартував та відповів хейтерам, які іноді критикують його зачіску й закликають "пригадати" про гребінець.

Дантес показався з новою зачіскою та без кучерів: це варто побачити (фото, відео)

Нова зачіска Дантеса (скріншот)

Артист пішов на такий крок не просто. Він, разом з Василем Байдаком, Антоном Тимошенком, Олегом Свищем та іншими коміками, відкрив новий збір. Артисти випустили жартівливий кліп, у якому закликають українців донатити на ЗСУ.

"У такий день ми вирішили відкрити останній збір у цьому році, на подарунки to someone special, - нашим захисникам. Збираємо на 100 fpv дронів, бус і 2 пікапи. Це те, що забезпечує справжні різдвяні дива на фронті", - повідомили волонтери.

Як реагує мережа

Користувачі були у захваті від жартівливого відео та зачіски Дантеса. У коментарях вони пишуть:

  • "Одна зачіска Дантеса вже вартує донатів"
  • "Де знайти той оберіг, щоб не закохатися у кожного з вас"
  • "Дантес, це кращий косплей на Гоголя".

Нагдаємо, раніше вже стало відомо, що Олена Зеленська у ніжному вбранні привітала українців з Різдвом.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, скільки за виступи в РФ брали Лобода, Дорофєєва та інші артисти.

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Дантес зірки звезды шоу-бизнеса