Медведчук розповів, де зараз перебуває Козак

Підозрюваний у вчиненні державної зради нардеп Віктор Медведчук розповів, де перебуває другий фігурант його справи Тарас Козак . Соратник Медведчука наразі в Білорусі.

Про це нардеп сказав журналістам в будівлі Печерського райсуду Києва.

"Я знаю, де Козак. Він зараз на лікуванні в Білорусі", - заявив Медведчук.

Нардеп також розповів, що контактував з Козаком після того, як їм обом повідомили про підозру у вчиненні державної зради, і продовжує контактувати. Однак він відмовився розповісти, чи планує його соратник повертатися в Україну.

"Самі його запитайте, і він вам розкаже", - додав Медведчук.