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Данилко стало плохо на концерте: проблема не в блокаде сердца

STYLERПерсоны    13.11.2019 - 11:55
Данилко стало плохо на концерте: проблема не в блокаде сердца
Андрею Данилко стало плохо на съемках (коллаж: РБК-Украина)

Андрею Данилко на съемках понадобилась медицинская помощь

Андрею Данилко стало очень плохо во время съемок новогоднего концерта - недавно такая новость облетела украинские СМИ. Сообщалось, что у 46-летнего артиста случилась блокада сердца, и ему с трудом удалось закончить выступление.

В команде аритста прокомментировали ЧП, что якобы произошло на съемках шоу "Привіт, 20-ті!", которое выйдет на канале "Украина" в новогоднюю ночь.

Данилко стало плохо на концерте: проблема не в блокаде сердца

Андрей Данилко на съемках новогоднего шоу (фото: пресс-служба)

Менеджер звезды Андрей Уренев в програме "Зірковий шлях" опровергнул информацию о резком сокращении сердечного ритма и угрозе жизни Данилко.

По словам Уренева, у артиста просто защемило спину во время одного из номеров. Он заверил, что никакой блокады сердца не было, а случилась обычная невралгия. После того, как артисту сделали укол, он продолжил участие в съемках.

Данилко стало плохо на концерте: проблема не в блокаде сердца

Андрей Данилко на съемках новогоднего шоу (фото: пресс-служба)

Шоу "Привіт, 20-ті!" с участием Верки Сердючки зрители смогут увидеть на канале "Украина" в ночь с 31 декабря на 1 января.

К слову, невралгия - это болезненное состояние, которое ощущается в области какого-либо нерва. При этом человек испытывает острую пронзающую боль.

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