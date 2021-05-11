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У Данилка відповіли на звинувачення Стерненка щодо виступу Сердючки в Сочі

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 23:16
У Данилка відповіли на звинувачення Стерненка щодо виступу Сердючки в Сочі Фото: Вєрка Сердючка (instagram.com/v_serduchka)
Автор: Styler

Андрій Данилко, який виступає під образом Вєрки Сердючки, спростував інформацію про те, що він їздив виступати в Сочі. Днями там дійсно виступала артистка, схожа на Вєрку, але це був клон, який не має ніякого відношення до українського артиста.

Про це йдеться на сторінці Вєрки Сердючки в Instagram.

Український активіст Сергій Стерненко першим повідомив про виступ Данилка в Росії. Він також зазначив, що ще не стихнув скандал з поїздкою дружини Сергія Лещенка до Москви, як ще одна українська зірка вирушила на гастролі до агресора.

У Данилка відповіли на звинувачення Стерненка щодо виступу Сердючки в Сочі

Колаж (instagram.com/v_serduchka)

"Будьте уважні і обережні! Фейк! Сергій Стерненко, будь ласка, перевіряйте інформацію", - написав Данилко.

Після цього Стерненко все ще раз перевірив і визнав, що був неправий. Він вибачився перед артистом і видалив свій пост.

У Данилка відповіли на звинувачення Стерненка щодо виступу Сердючки в Сочі

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, промоутер назвав причину, чому Вєрка Сердючка не виступає в Росії.

Ми також писали про те, що Стерненко опублікував в мережі пост про те, що до Києва приїхав раніше заборонений СБУ російський репер Баста. У 2020 році його видалили зі списку заборонених артистів в Україні.

Але за словами активіста, є серйозна підстава заборонити в'їзд російському реперу. Це пов'язано з тим, що він вибирав кращу пісню про Кримський міст, який незаконно був побудований окупантами.

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