У Данилка відповіли на звинувачення Стерненка щодо виступу Сердючки в Сочі

Андрій Данилко, який виступає під образом Вєрки Сердючки, спростував інформацію про те, що він їздив виступати в Сочі. Днями там дійсно виступала артистка, схожа на Вєрку, але це був клон, який не має ніякого відношення до українського артиста.

Про це йдеться на сторінці Вєрки Сердючки в Instagram .

Після цього Стерненко все ще раз перевірив і визнав, що був неправий. Він вибачився перед артистом і видалив свій пост.

Український активіст Сергій Стерненко першим повідомив про виступ Данилка в Росії. Він також зазначив, що ще не стихнув скандал з поїздкою дружини Сергія Лещенка до Москви, як ще одна українська зірка вирушила на гастролі до агресора.

Нагадаємо, промоутер назвав причину, чому Вєрка Сердючка не виступає в Росії.

Ми також писали про те, що Стерненко опублікував в мережі пост про те, що до Києва приїхав раніше заборонений СБУ російський репер Баста. У 2020 році його видалили зі списку заборонених артистів в Україні.

Але за словами активіста, є серйозна підстава заборонити в'їзд російському реперу. Це пов'язано з тим, що він вибирав кращу пісню про Кримський міст, який незаконно був побудований окупантами.