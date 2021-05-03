Раніше забороненого СБУ репера Басту помітили в Києві: активісти сильно обурені

Сьогодні, 3 травня, в одному з ресторанів Києва помітили російського репера Басту, справжнє ім'я якого Василь Вакуленко. При цьому раніше йому було заборонено приїжджати в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

Про це розповів активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook .

"Просто зараз у Києві на Хрещатику в ресторані "Мокко" сидить громадянин РФ Василь Вакуленко, він же Баста. Басту пустили в країну попри те, що він раніше відвідував окупований Крим і брав участь у заходах, які пропагують його окупацію", - написав Стерненко.

Варто зазначити, що в січні 2018 репер потрапив до списку СБУ, як особа, яка загрожує національній безпеці України. Пізніше у вересні 2020 року його видалили з цього списку.

За словами Стерненка, є ще одна дуже серйозна підстава заборонити в'їзд Басті. Це пов'язано з тим, що він вибирав кращу пісню про Кримський міст, який незаконно був побудований окупантами.

"Приспів пісні "столь желанный крымский мост соединил 2 берега России", - написав активіст.

"Концерт Басти в Києві заплановано на кінець червня. І я дуже прошу вас писати і говорити про цей ганебний інцидент. Це важливо", - додав Стерненко.

Він також готовий заплатити грошову винагороду тому, у кого є інформація щодо місця зупинки і переміщення Басти.

У мережі також з'явилося відео, на якому видно, що біля ресторану "Мокко" зібралися люди, і їм не подобається, що серед їх відвідувачів є Баста.