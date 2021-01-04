Промоутер назвав причину, чому Вєрка Сердючка не виступає в Росії

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Всесвітньо відома Вєрка Сердючка не виступає в Росії. І найближчим часом концертів української суперзірки на території цієї держави не передбачається.

Крім того, Андрій Данилко навіть не виступає на публічних заходах, організованих російськими промоутерами і організаторами. Чому? На це питання, яке так "муляє" росіянам, відповідь дав засновник музичного фестивалю "Парус" у Дубаї Євген Морозов.

"Він (Андрій Данилко - ред.) працює тим же великим складом, досить багато у нього танцюристів, духова група. Він молодець, знаходить можливість колектив утримувати. Я не особливо затятий шанувальник творчості Сердючки, але виступає команда професійно, весело... Чому Сердючка пропала? Тут все-таки вплинули відносини між Росією і Україною. Багато українських музикантів менше стали виступати за межами своєї країни. Деякі через свої переконання, деякі не хочуть потрапляти під якісь негативні коментарі", - сказав Морозов в інтерв'ю "Комсомольській правді".

Морозов при цьому також згадав виступ на фестивалі "Парус" в ОАЕ української зірки Олі Полякової, яка співала на одній сцені з Філіпом Кіркоровим.

"Це було яскраво, красиво, ніяких не було протиріч, жодних не було негативних вигуків. І тільки після того, як Оля прилетіла в Київ, на неї обрушилася армія хейтерів, які почали якісь дурні, етично необґрунтовані давати коментарі на її адресу. Мовляв, така-сяка, виступила з росіянами", - плачеться промоутер.

Раніше ми писали, що Кіркоров використовував Ротару для примирення українців і росіян.