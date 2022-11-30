Как хранить продукты в условиях блекаута: рекомендации от Минздрава
В условиях постоянных и длительных отключений света, как никогда актуальным стал вопрос безопасного хранения продуктов. Поэтому украинцам дали ряд советов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .
В настоящее время почти по всей территории Украины продолжаются веерные и аварийные отключения электроэнергии. Учитывая это, Минздрав предоставил несколько советов, которые помогут сохранить пищу безопасной к употреблению:
- Температура холодильника должна быть +4 градуса или ниже, в морозильной камере – не выше -4 градуса;
- Желательно заморозить контейнеры с водой, по возможности приобрести сухой или блочный лед для сохранения температуры +4 градуса или ниже, в случае необходимости извлекать продукты из холодильника;
- После отключения света, старайтесь держать дверцу холодильника и морозильной камеры закрытыми, ведь в таком случае холодильник будет медленнее нагреваться и еще 4 часа в холодильнике и 48 часов в морозилке продукты остаются безопасными. В полупустой морозилке время хранения продуктов более короткое - до 24 часов;
- Если есть сомнения по безопасности продуктов не нужно пробовать ее на вкус, лучше избавиться от продуктов с необычным запахом, цветом или текстурой;
- Можно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледяные кристаллы или имеют температуру +4 градуса или ниже. По возможности проверяйте температуру продуктов хранимых в морозилке или холодильнике с дополнительным источником холода.
Покупая пищевые продукты, отдавайте предпочтение тем, что меньше теряют качество без холодильника. Также Минздрав советует:
- Заранее сделать запас продуктов, не требующих особых условий хранения (хлеб, печенье, баранки, консервы и т.п.). При этом отдавайте предпочтение пищевым продуктам с минимальным количеством соли (рекомендуется не более 0,3 г соли на 100 г продукта) и сахара (не более 10 г на 100 г продукта).
- По возможности готовить блюда на один раз, чтобы не было необходимости в длительном хранении.
- Хранить продукты в термосумке, в погребе или подвале и на балконе, если за окном минусовая температура.
Напомним, в ДТЭК спрогнозировали, когда будут давать свет по 5-6 часов в день.
А также энергетики рассказывали о том, почему неравномерно включают свет.
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