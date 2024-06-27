Чужих не бывает: 6 украинских звезд, которые планируют усыновить ребенка, или уже это сделали

MamaRika и Сергей Середа

Певица MamaRika вместе с мужем воспитывает маленького сына, но признается, что давно мечтает стать мамой для приемного ребенка.

До войны пара планировала реализовать эту мечту после рождения второго ребенка, однако полномасштабное вторжение изменило их планы, и теперь звездная семья может осуществить задуманное гораздо раньше.

"Я в любом случае хочу помочь как минимум одному ребенку и стать для него мамой. Мы хотим стать родителями, хотя бы если одну жизнь мы сможем сгладить своим присутствием, снять стресс и дать ребенку будущее. Мы уверены в том, что будем хорошими родителями, потому что мы будем любить очень сильно, фантастически отдавать себя полностью", - рассказывала артистка в интервью "Слава+".

MamaRika и Сергей Середа с сыном (фото: instagram.com/mamarika_official)

Даниель Салем

Бывший телеведущий и ресторатор, а теперь военнослужащий ВСУ Даниэль Салем принял решение усыновить ребенка.

Даже развод с женой Марией, с которой он воспитывает дочь Санта-Луну, не повлиял на его намерение.

Даниэль рассказал, что желание усыновить ребенка возникло у него в первые месяцы полномасштабного вторжения, когда он вместе с другими спасателями и защитниками эвакуировал малышей и посещал областную детскую больницу.

В прошлом году Салем сообщил, что находится в очереди на усыновление и продолжает оформлять необходимые документы.

На каком этапе воин ВСУ сейчас - неизвестно.

Даниэль Салем с дочерью (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Пара также рассматривает возможность пополнения семьи. Впервые они задумались об этом несколько лет назад, но признались, что активно обсуждают этот шаг.

"Сказать, что мы сейчас уже готовы это сделать - я бы не сказал. Мы разговариваем об этом. Просто сейчас мы помогаем одному монастырю под Черновцами. Туда привезли детей, которые стали сиротами. Мы периодически туда перечисляем деньги, потому что нужно очень много чего", - высказывался на эту тему Горбунов.

Ведущий также сказал, что, вероятно, они с женой начнут реализовывать планы по усыновлению уже после окончания войны.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с детьми (фото: instagram.com/kosadcha)

Григорий и Кристина Решетник

Телеведущий Григорий Решетник вместе с женой планирует усыновить ребенка, родители которого погибли из-за полномасштабной войны в Украине.

Более того, пара хочет подарить семью двум детям. Этим они планируют заняться уже после победы Украины.

Семья Григория и Кристины Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Александр Педан

Шоумен Александр Педан признался, что они с женой Инной неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы подарить ребенку семью, которая потеряла своих родителей.

Впрочем, пока ведущий не может решиться на этот шаг. Как говорит шоумен, ему пока не хватает ресурса, в частности, времени, ведь он и жена Инна полностью заняты работой.

Между тем ребенку из детдома нужно уделять столько внимания, сколько ему потребуется.

Александр Педан с женой и сыном (фото: instagram.com/pedanos)

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская является мамой девочек-сирот. Об этом она впервые рассказала в новогоднем выпуске "Вечернего Квартала", а затем опубликовала совместный снимок в Instagram.

Девочек зовут София и Мишель. Решение взять детей из детдома артистка приняла вместе с любимым, которого не показывает публике. Известно, что избранник звезды старше ее и долгое время прожил в США.

Наталья Могилевская с приемными детьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)