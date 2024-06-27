Чужих не буває: 6 українських зірок, які планують усиновити дитину, або вже це зробили

MamaRika та Сергій Середа

Співачка MamaRika разом із чоловіком виховує маленького сина, але зізнається, що давно мріє стати мамою для прийомної дитини.

До війни пара планувала реалізувати цю мрію після народження другої дитини, проте повномасштабне вторгнення змінило їхні плани, і тепер зіркова сім'я може здійснити задумане набагато раніше.

"Я в будь-якому разі хочу допомогти щонайменше одній дитині і стати для неї мамою. Ми хочемо стати батьками, хоча б якщо одне життя ми зможемо згладити своєю присутністю, зняти стрес і дати дитині майбутнє. Ми впевнені в тому, що будемо хорошими батьками, тому що ми будемо любити дуже сильно, фантастично віддавати себе повністю", - розповідала артистка в інтерв'ю "Слава+".

MamaRika та Сергій Середа із сином (фото: instagram.com/mamarika_official)

Даніель Салем

Колишній телеведучий і ресторатор, а тепер військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем прийняв рішення усиновити дитину.

Навіть розлучення з дружиною Марією, з якою він виховує доньку Санта-Луну, не вплинуло на його намір.

Даніель розповів, що бажання всиновити дитину виникло в нього в перші місяці повномасштабного вторгнення, коли він разом з іншими рятувальниками й захисниками евакуював малюків і відвідував обласну дитячу лікарню.

У минулому році Салем повідомив, що перебуває в черзі на усиновлення і продовжує оформляти необхідні документи.

На якому етапі воїн ЗСУ зараз - невідомо.

Даніель Салем з донькою (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Пара також розглядає можливість поповнення сім'ї. Уперше вони поміркували про це кілька років тому, але зізналися, що активно обговорюють цей крок.

"Сказати, що ми зараз уже готові це зробити - я б не сказав. Ми розмовляємо про це. Просто зараз ми допомагаємо одному монастирю під Чернівцями. Туди привезли дітей, які стали сиротами. Ми періодично туди перераховуємо гроші, тому що потрібно дуже багато чого", - висловлювався на цю тему Горбунов.

Ведучий також сказав, що, ймовірно, вони з дружиною почнуть реалізовувати плани щодо усиновлення вже після закінчення війни.

Катя Осадча та Юрій Горбунов з дітьми (фото: instagram.com/kosadcha)

Григорій і Христина Решетнік

Телеведучий Григорій Решетнік разом із дружиною планує усиновити дитину, батьки якої загинули через повномасштабну війну в Україні.

Ба більше, пара хоче подарувати сім'ю двом дітлахам. Цим вони планують зайнятися вже після перемоги України.

Родина Григорія і Христини Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Олександр Педан

Шоумен Олександр Педан зізнався, що вони з дружиною Інною неодноразово підіймали питання про те, аби подарувати дитині сім'ю, яка втратила своїх батьків.

Утім, наразі ведучий не може наважитися на цей крок. Як говорить шоумен, йому поки бракує ресурсу, зокрема, часу, адже він та дружина Інна повністю зайняті роботою.

Тим часом дитинці з дитбудинку потрібно приділяти стільки уваги, скільки їй буде потрібно.

Олександр Педан з дружиною та сином (фото: instagram.com/pedanos)

Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська є мамою дівчаток-сиріт. Про це вона вперше розповіла у новорічному випуску "Вечірнього Кварталу", а потім опублікувала спільний знімок в Instagram.

Дівчаток звуть Софія та Мішель. Рішення взяти дітей із дитбудинку артистка ухвалила разом із коханим, якого не показує публіці. Відомо, що обранець зірки старший за неї і довгий час прожив у США.

Наталія Могилевська з названими дітьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)