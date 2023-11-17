Едва дотягивал до "сотки". Как выглядел Александр Усик 10 лет назад (фото)

Украинскому чемпиону Александру Усику сейчас 36 лет. Он в прекрасной форме и каждій свой бой посвящает Украине. В 2013 году спортсмен едва дотягивал до "сотки" и выглядел иначе.

В материале Styler предлагаем вспомнить, как выглядел объединенный чемпион супертяжелого веса 10 лет назад...

Как выглядел Усик в 2013 году

В кажущемся сейчас далеком 2013 году Александр Усик нокаутировал колумбийца Эпифанио Мендосу. Это было 14 декабря 2013 года и для спортсмена это была вторая победа на профессиональном ринге. Тогда за боксера болел весь Майдан и поддерживал его в победе.

В течение сезона 2012-2013 Усик выступал за команду "Украинские атаманы". В общей сложности одержал шесть побед (из них две досрочно) и ни разу не проиграл, таким образом занял первое место в индивидуальном рейтинге боксеров WSB в тяжелом весе.

Тогда в 2013 году Усик носил стильные прически - "оселедець", которая и стала его фишкой, и косичка из волос на голове.

Напомним, что рост Александра составляет 191 сантиметр, а вес сейчас - 100 килограммов.

Кстати, на заре своей карьеры в 2005 году Усик выступал в среднем весе до 75 кг.

Александр Усик в 2013 году (фото: facebook.com/K2Ukraine)