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В Chrome появилась новая удобная функция для пользователей ноутбуков (видео)

Понедельник 16 октября 2023 20:33
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В Chrome появилась новая удобная функция для пользователей ноутбуков (видео) Новая функция Google Chrome для пользователей ноутбуков (иллюстративное фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

В Google Chrome появилась инновационная функция, позволяющая пользователям мгновенно узнавать, сколько оперативной памяти потребляет каждая активная вкладка. Это можно сделать, просто наведя курсор на заголовок вкладки, находящуюся в верхней части браузера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал Windows Latest.

На данный момент эта функция находится на стадии тестирования в стабильной версии Chrome и доступна некоторым выбранным пользователям. Ее главная цель - помочь обнаруживать веб-страницы, злоупотребляющие ресурсами компьютера, и таким образом обеспечить более эффективное управление загрузкой.

В Chrome появилась новая удобная функция для пользователей ноутбуков (видео)Новая функция Chrome показывает, сколько оперативной памяти съедает каждая вкладка (gif: WindowsLatest)

Важно, что нововведение не оказывает каких-либо активных действий, только отображает информацию как числа. Для более подробного управления процессами, пользователи всегда могут воспользоваться встроенным диспетчером задач, который доступен с помощью клавиш Shift+Esc или через раздел "Дополнительные инструменты" в настройках браузера.

Если вы не видите эту функцию в стабильной версии Chrome, вы можете включить ее вручную. Для этого скопируйте следующее в адресную строку: Chrome://flags, нажмите клавишу Enter и включите опцию "Show memory usage in hovercards". После этого необходимо перезапустить браузер.

Ранее мы писали, что Google научился генерировать изображение на основе текста в своем поисковике.

А еще у нас есть материал о том, что Google добавила в Gmail новую интересную функцию.

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