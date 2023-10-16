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У Chrome з'явилася нова зручна функція для користувачів ноутбуків (відео)

Понеділок 16 жовтня 2023 20:33
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У Chrome з'явилася нова зручна функція для користувачів ноутбуків (відео) Нова функція Google Chrome для користувачів ноутбуків (ілюстративне фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

У Google Chrome з'явилася інноваційна функція, яка дає користувачам можливість миттєво дізнаватися, скільки оперативної пам'яті споживає кожна активна вкладка. Це можна зробити, просто навівши курсор на заголовок вкладки, що знаходиться у верхній частині браузера.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на портал Windows Latest.

На даний момент ця функція знаходиться на стадії тестування у стабільній версії Chrome і доступна лише деяким вибраним користувачам. Її головна мета - допомогти виявляти веб-сторінки, які зловживають ресурсами комп'ютера, і таким чином забезпечити більш ефективне керування завантаженням.

У Chrome з'явилася нова зручна функція для користувачів ноутбуків (відео)Нова функція Chrome показує, скільки оперативної пам'яті "з'їдає" кожна вкладка (gif: WindowsLatest)

Важливо, що нововведення не надає будь-яких активних дій, лише відображає інформацію як числа. Для більш детального керування процесами, користувачі завжди можуть скористатися вбудованим диспетчером завдань, який доступний за допомогою клавіш Shift + Esc або через розділ "Додаткові інструменти" в налаштуваннях браузера.

Якщо ви не бачите цю функцію у стабільній версії Chrome, ви можете активувати її вручну. Для цього скопіюйте в адресний рядок наступне: Chrome://flags, натисніть клавішу Enter та увімкніть опцію "Show memory usage in hovercards". Після цього потрібно перезапустити браузер.

Раніше ми писали, що Google навчився генерувати зображення на основі тексту у своєму пошуковику.

А ще у нас є матеріал про те, що Google додав у Gmail нову цікаву функцію.

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