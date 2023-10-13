Google научился генерировать изображение на основе текста в своем поисковике (фото, видео)
Google продолжает экспериментировать с внедрением генеративного искусственного интеллекта в свои сервисы и поисковая строка стала следующим этапом для инноваций. Теперь нейронная сеть, по обычному текстовому запросу, способна генерировать изображение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Google Blog.
Например, представьте, что вам нужно создать открытку для вашего друга, который увлекается готовкой, и его любимое животное - капибара. Вам только необходимо ввести запрос в поиск: "Сгенерировать изображение капибары в шляпе готовящего завтрака повара".
Нейросеть сгенерирует несколько вариантов изображений по выбору и предоставит вам промпт-запрос, который можно при желании отредактировать для создания новых графических работ.
Также генеративный искусственный интеллект доступен для использования при поиске изображений. Google предоставляет эту функцию непосредственно в результатах поиска. Внизу представлен пример запроса "минималистская сервировка стола на Хэллоуин".
Можно генерировать изображение по запросу в поисковой строке (скриншот: Google Blog)
Следует отметить, что функция не применяется к вредному или вводящему в заблуждение контенту и каждое сгенерированное изображение маркируется метаданными и водяными знаками, указывая на то, что оно было создано с использованием нейросети.
В настоящее время возможность создания изображений доступна только на английском языке в США в рамках тестирования, но в дальнейшем эта функция может быть расширена для использования во всем мире.
Ранее мы писали, что Google добавила в Gmail новую интересную функцию.
А еще у нас есть материал о том, что WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов.