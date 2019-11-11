НП в центрі Києва: у популярному ТРЦ обвалилася стеля (відео)

У ТРЦ "Глобус" обвалилася стеля (Колаж РБК-Україна)

На Майдані Незалежності в Києві обвалилася стеля в ТРЦ "Глобус"

У Києві, на Майдані Незалежності, відбулася НП у популярному торговельному центрі "Глобус" – раптово в одному з магазинів обвалилася стеля. Відео інциденту опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Надзвичайна подія сталася вранці в понеділок, 11 листопада. Як повідомили очевидці,постраждалих внаслідок обвалу стелі, на щастя, немає.

"Нічого такого, просто в одному з магазинів в ТРЦ "Глобус" обвалилася стеля", - сказано в повідомленні "Київ Оперативний".

На кадрах відео видно, що в магазині не просто обсипалася штукатурка, а відвалилися цілі шматки, які могли б завдати серйозні шкоду, якщо б поряд опинилися люди.

У коментарях під відео користувачі висунули кілька версій події. Одна з причин обвалу стелі – це неякісні будматеріали або халтура майстрів, які робили там ремонт. Друга – обвал стелі стався через сильний дощ, який стався в понеділок вранці в столиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові, у двох аудиторіях Кооперативного торговельно-економічного коледжу, прямо на голови студентів обвалилася стіна і частина стелі. Один з масивних шматків поламав письмовий стіл.