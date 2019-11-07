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У лондонському театрі під час вистави на глядачів впала частина стелі

Новини » В світі     07.11.2019 - 04:07
У лондонському театрі під час вистави на глядачів впала частина стелі
Фото: обвал стелі в театрі Пікаділлі (https://twitter.com/minxmish)

В результаті події кілька людей отримали незначні травми

В лондонському театрі Пікаділлі під час вечірнього спектаклю обвалилася частина стелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Sky News.

Інцидент стався під час показу вистави під назвою "Смерть комівояжера" з американським актором Венделлом Пірсом у головній ролі.

Поліція повідомила в Twitter що всі глядачі покинули будівлю театру. Декілька людей отримали незначні травми.

В соцмережах опублікували фотографії, зроблені глядачами вистави. На них видно діру в стелі, з якої звисають дроти.

Нагадаємо, в Харківському Кооперативному торгово-економічному коледжі обвалилася стіна і частина стелі прямо час лекції у студентів. Як розповіли потерпілі, за один день пригода сталася двічі - у двох різних аудиторіях.

Раніше повідомлялося, що на північному сході Тайваню обвалився арочний міст в одному з місцевих рибальських портів, в результаті якого постраждали, щонайменше, десять осіб. Уламки мосту разом з бензовозом, який проїжджав по ньому, впали на три рибальські човни, які перебували під ним. Причиною падіння моста стало руйнування однієї з опор.

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