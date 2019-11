У лондонському театрі під час вистави на глядачів впала частина стелі

В результаті події кілька людей отримали незначні травми

В лондонському театрі Пікаділлі під час вечірнього спектаклю обвалилася частина стелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Sky News.

Інцидент стався під час показу вистави під назвою "Смерть комівояжера" з американським актором Венделлом Пірсом у головній ролі.

Поліція повідомила в Twitter що всі глядачі покинули будівлю театру. Декілька людей отримали незначні травми.

В соцмережах опублікували фотографії, зроблені глядачами вистави. На них видно діру в стелі, з якої звисають дроти.

Seems some damage - a few minor injuries - everyone evauated ok - as much as I am updated atm x

Some one else may know more x pic.twitter.com/rq3oKZrwW1