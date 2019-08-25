НП на популярному курорті: з бази відпочинку під Запоріжжям зникла дитина (фото)

На популярному курорті в Кирилівці під Запоріжжям зник хлопчик - українців просять допомогти знайти дитину. 10-річний Давид Самарський покинув базу відпочинку "Золоті піски" на косі Пересип. Як повідомляє видання "РІА Мелітополь", він вийшов у невідомому напрямку ще вчора вранці, і через добу жодних звісток не з'явилося. Пошуки тривають.

Хлопчик приїхав на відпочинок зі своєю сім'єю з Дніпропетровської області.

Зазначається, що дитина має схильність до бродяжництва.

Також йдеться про те, що у Давида є проблеми зі здоров'ям.

В мережі опублікували фото зниклого хлопчика і дали прикмети.

На курорті в Кирилівці зник хлопчик Давид Самарський (Фото: ria-m.tv)

На вигляд дитині близько 9 - 11 років. У неї худорлява статура, зріст близько 140 - 145 сантиметрів. У Давида світле волосся та зелені очі.

Українців просять у випадку будь-якої інформації про місцезнаходження хлопчика повідомити про це правоохоронцям за номером телефону 102.

Нагадаємо, днями на курорті в Ізмаїлі на березі Дунаю сталася трагедія. П'ятирічний хлопчик разом з десятирічним братом відправився на пляж без супроводу дорослих. Малюк пішов купатися в річку і потонув. Ніхто з відпочиваючих допомогти йому не зміг.

Як повідомлялося раніше, наприкінці липня під Києвом зникла 15-річна дівчинка Марія Литвинова - вона вийшла з будинку в селі Требухів у Броварському районі та імовірно могла відправиться в столицю. У мережі просили допомогти знайти підлітка.

Також ми писали про те, що у Львові горе-батько довірив 3-річну дочку "другу". Чоловік зайшов з дитиною в магазин і кинув там. Місцева поліція оголосила чоловіка в розшук, і через кілька годин обставини інциденту вдалося з'ясувати. Дитину тимчасово забрали в притулок.