Це страшно і боляче: одна з викрадених жінок у Броварах розповіла нові подробиці

Зникнення двох жінок у Броварах - нові деталі (Колаж РБК-Україна)

Надія Головач виявилася фігуранткою ще однієї гучної справи

Викрадена Юлія Зайковська, яка разом зі своєю матір'ю таємничо зникла в Броварах в суботу, а потім була знайдена співробітниками правоохоронних органів, відверто розповіла, що з нею сталося. Відео записала її близька подруга і опублікувала в соціальних мережах.

Юлія Зайковська чесно зізналася, що не готова відверто розповісти, що сталося в її родині. Однак подруга Зайковської попросила відповісти на питання, так як в ЗМІ вже почали тиражувати чутки про історію зникнення.

"Це дуже складно описувати. Мене викрали співробітники СБУ, прокуратури, точніше не викрали, а сховали, так як вже були неспростовні докази того, що нас з мамою збираються вбити в ніч з суботи на неділю в нашому домі. Замовником вбивства став мій вітчим, якого я 25 років називала татом. А також його дружина, подруга дружини та її чоловік. Власне, вони і стали посередниками. Страшно усвідомлювати, що знаходишся на межі життя і смерті. Страшно, що на таке могла зважитися близька людина. Моя дитина пережила дикий стрес і зараз вона знаходиться поруч зі мною. Декілька днів вона не знала, що відбувається і де знаходиться її мама", - розповіла Зайковська.

Також вона подякувала всім, хто брав участь у спецоперації, хто допоміг їй залишитися в живих, тих, хто займався пошуками і переживав за неї і за її маму.

Юлія Зайковська розповіла, хто її викрав і хто був замовником її вбивства (відео: YouTube/At Brovary)

Крім того, стала відома ще одна шокуюча інформація про сім'ю жінок, які пропали під Броварами. Речник прокуратури Київської області Надія Максимець повідомила, що Головач Надія була раніше звинувачена в тому, що організувала побиття свого чоловіка Олександра, який тепер затриманий за звинуваченням у замаху на вбивство.

Скріншот поста (facebook.com/Надія Максимець)

"Його колишня дружина ніяк не хотіла ділитися з ним майном, тому звернулася до зловмисникам, щоб він не мав ні можливості, ні сил з нею судитися, зробити його інвалідом, за що щедро платила", - йдеться у відео, яке розмістила Максимець.

Також зазначено, що Головач пообіцяла злочинцям 3000 доларів за побиття, але всі три спроби закінчилися невдало. Також вона була готова заплатити за вбивство чоловіка – 10 тисяч доларів. На даний момент обвинувальний акт у справі Головач знаходиться в суді і справа все ще на розгляді, на стадії допиту свідків.

Надія Головач обвинувачується в організації побиття свого чоловіка (YouTube/Надзвичайні новини)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у справі про зникнення двох жінок під Броварами з'явилися нові деталі.

А також розповідали про те, що викрадення Головач і Зайковської було ретельно спланованою спецоперацією.