Прийшов на пляж без батьків: в Ізмаїлі потонула п'ятирічна дитина

Ілюстративне фото (pixabay.com)

З хлопчиком був 10-річний брат

В Ізмаїлі на березі Дунаю сталася трагедія. У водоймі потонув п'ятирічний хлопчик, який прийшов відпочивати на пляж без батьків. В поліцію повідомили очевидці трагічної події.

Правоохоронні органи встановили, що дитина, яка потонула, жила в селі Матроска, а на пляж прийшла у супроводі десятирічного брата. Очевидці розповіли, що хлопчик почав тонути у річці раптово, і ніхто не зміг допомогти йому врятуватися.

Люди намагалися допомогти дитині, але не встигли - хлопчик зник під водою. Зараз на місці події працюють поліцейські і рятувальники. Тривають пошуки дитини.

Ілюстративне фото (відкриті джерела)

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Як ми раніше писали, чоловік забив до смерті свого сусіда через старі сварки і конфлікти, які він вирішив "закрити" після вживання спиртних напоїв. Жахливий інцидент стався під Херсоном в одному з селищ Голопристанського району.

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