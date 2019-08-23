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Прийшов на пляж без батьків: в Ізмаїлі потонула п'ятирічна дитина

STYLERЖиття    23.08.2019 - 20:37
Прийшов на пляж без батьків: в Ізмаїлі потонула п'ятирічна дитина
Ілюстративне фото (pixabay.com)

З хлопчиком був 10-річний брат

В Ізмаїлі на березі Дунаю сталася трагедія. У водоймі потонув п'ятирічний хлопчик, який прийшов відпочивати на пляж без батьків. В поліцію повідомили очевидці трагічної події.

Правоохоронні органи встановили, що дитина, яка потонула, жила в селі Матроска, а на пляж прийшла у супроводі десятирічного брата. Очевидці розповіли, що хлопчик почав тонути у річці раптово, і ніхто не зміг допомогти йому врятуватися.

Люди намагалися допомогти дитині, але не встигли - хлопчик зник під водою. Зараз на місці події працюють поліцейські і рятувальники. Тривають пошуки дитини.

Прийшов на пляж без батьків: в Ізмаїлі потонула п'ятирічна дитинаІлюстративне фото (відкриті джерела)

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Як ми раніше писали, чоловік забив до смерті свого сусіда через старі сварки і конфлікти, які він вирішив "закрити" після вживання спиртних напоїв. Жахливий інцидент стався під Херсоном в одному з селищ Голопристанського району.

Також ми повідомляли, що в Кирилівці - одному з найбільш популярних українських курортів на Азовському морі в неділю, 18 серпня, сталося кілька надзвичайних подій, які загрожували життю відпочиваючих.

Сусід забив насмерть батька 8 дітей: подробиці НП під Херсоном (відео)
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