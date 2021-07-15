ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НП в метро Києва: поїзди зупинились, на станціях тиснява (фото)

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 липня 2021 18:38
НП в метро Києва: поїзди зупинились, на станціях тиснява (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві в метро чоловік впав під потяг
Автор: Тетяна Самарук

У четвер, 15 липня, в київському метрополітені людина впала під потяг. Співробітники оголосили, що НП сталася на станції "Лівобережна".

Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.

Інцидент стався близько 17:30. На місці працюють відповідні органи.

Зараз поїзди метро на "червоній" гілці курсують від станції "Хрещатик" до станції "Академмістечко".

"На перегоні "Дарниця" – "Лівобережна" людина потрапила під потяг. На місці працюють фахівці", – йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи у звичайному режимі буде одразу повідомлено.

НП в метро Києва: поїзди зупинились, на станціях тиснява (фото)НП в метро Києва: поїзди зупинились, на станціях тиснява (фото)НП в метро Києва: поїзди зупинились, на станціях тиснява (фото)НП в метро Києва: поїзди зупинились, на станціях тиснява (фото)

НП в метро Києва: поїзди зупинились, на станціях тиснява (фото)НП в метро Києва: поїзди зупинились, на станціях тиснява (фото)Фото: у Києві в метро чоловік впав під вагон поїзда (t.me/novynylive)

Окрім того, з метро станції "Лісова" біля входу до турнікетів утворилась черга.

НП в метро Києва: поїзди зупинились, на станціях тиснява (фото)Фото: у Києві в метро чоловік впав під поїзд (РБК-Україна)

У коментарях користувачі відреагували на ситуацію.

  • Працюють фахівці? Я вам відкрию секрет, "фахівці" приїхали на Лівобережну, і через хвилин 10-15 коли їм вже на станції сказали, що вам не сюди, швиденько побігли в машину. Це про вашу комунікацію;
  • Приїхав поїзд з боку Хрещатика, довіз людей до Дарниці і висадив усіх з вагонів;
  • Може комусь стало погано через спеку. Краї платформ нічим не обмежують пасажирів, це небезпечно;
  • На станції зараз оголошують, що ходять потяги Академмістечко - Хрещатик і Дніпро - Лісова.

Раніше ми повідомляли, що у київському метро підлітки відзначилися зухвалою витівкою.

Також давка у метро Києва потрапила на фото.

Читайте РБК-Україна в Google News
метро
LITE
Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа
Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа