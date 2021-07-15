НП в метро Києва: поїзди зупинились, на станціях тиснява (фото)
У четвер, 15 липня, в київському метрополітені людина впала під потяг. Співробітники оголосили, що НП сталася на станції "Лівобережна".
Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.
Інцидент стався близько 17:30. На місці працюють відповідні органи.
Зараз поїзди метро на "червоній" гілці курсують від станції "Хрещатик" до станції "Академмістечко".
"На перегоні "Дарниця" – "Лівобережна" людина потрапила під потяг. На місці працюють фахівці", – йдеться у повідомленні.
Про відновлення роботи у звичайному режимі буде одразу повідомлено.
Фото: у Києві в метро чоловік впав під вагон поїзда (t.me/novynylive)
Окрім того, з метро станції "Лісова" біля входу до турнікетів утворилась черга.
Фото: у Києві в метро чоловік впав під поїзд (РБК-Україна)
У коментарях користувачі відреагували на ситуацію.
- Працюють фахівці? Я вам відкрию секрет, "фахівці" приїхали на Лівобережну, і через хвилин 10-15 коли їм вже на станції сказали, що вам не сюди, швиденько побігли в машину. Це про вашу комунікацію;
- Приїхав поїзд з боку Хрещатика, довіз людей до Дарниці і висадив усіх з вагонів;
- Може комусь стало погано через спеку. Краї платформ нічим не обмежують пасажирів, це небезпечно;
- На станції зараз оголошують, що ходять потяги Академмістечко - Хрещатик і Дніпро - Лісова.
Раніше ми повідомляли, що у київському метро підлітки відзначилися зухвалою витівкою.
Також давка у метро Києва потрапила на фото.