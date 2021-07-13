У київському метро підлітки відзначилися зухвалою витівкою: "деградація людства"

У метро Києва малолітні блогери влаштували справжній переполох. На станції метро "Арсенальна" вони зайшли у вагон і почали робити рекламу свого пабліку в соцмережах.

Про це повідомляється на сторінці "Ху*вий Київ" в Instagram.

Відзначається, що інцидент стався 12 липня близько 14.00.

"Сьогодні о 14:40 на станції метро Арсенальна близько п'яти "блогерів" зайшло у вагон і почали робити рекламу свого пабліку в Instagram. Одному пасажиру це не сподобалося. Ваша думка?"- підписав відео автор.

На відео літній чоловік зробив зауваження підліткам, через те, що вони забризкали молоком і пластівцями весь вагон.

У коментарях користувачі одноголосно погодилися, що такі витівки - це "деградація людства".