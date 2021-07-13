У київському метро підлітки відзначилися зухвалою витівкою: "деградація людства"
У метро Києва малолітні блогери влаштували справжній переполох. На станції метро "Арсенальна" вони зайшли у вагон і почали робити рекламу свого пабліку в соцмережах.
Про це повідомляється на сторінці "Ху*вий Київ" в Instagram.
Відзначається, що інцидент стався 12 липня близько 14.00.
"Сьогодні о 14:40 на станції метро Арсенальна близько п'яти "блогерів" зайшло у вагон і почали робити рекламу свого пабліку в Instagram. Одному пасажиру це не сподобалося. Ваша думка?"- підписав відео автор.
На відео літній чоловік зробив зауваження підліткам, через те, що вони забризкали молоком і пластівцями весь вагон.
У коментарях користувачі одноголосно погодилися, що такі витівки - це "деградація людства".
- Психушки відкрити терміново!
- Це крах людства, деградація досягає свого піку. Цих, з дозволу сказати, "людей", потрібно було залучити за порушення громадського порядку, якщо говорити в рамках закону, а по хорошому рахунку відмудохати маленько і змусити все прибрати своїм одягом.
- Дибіли. Мало виявилось свідомих громадян у вагоні. Щоб зробити фізичне зауваження.
- Не було кому викинути з вагона разом з молоком.
- Дідусь - красунчик!
- Всякі флешмоби або зйомки не повинні заважати або порушувати закон, решта вільне право робити що завгодно.
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