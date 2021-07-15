У Києві зупинилися потяги на "червоній" лінії метро: що сталося
Фото: зупинено рух поїздів на "червоній" лінії метро в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві зупинено рух поїздів на "червоній" лінії метро. Між станціями "Дарниця" та "Лівобережна" чоловік потрапив під потяг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА),
"На перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" людина потрапила під потяг. На місці працюють фахівці", - йдеться в повідомленні.
Зараз Поїзди метро на "червоній" гілці курсують від станції "Хрещатик" до станції "Академмістечко".
"Про відновлення роботи у звичайному режимі буде відразу повідомлено", - йдеться в повідомленні.