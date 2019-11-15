У Росії зіткнулися два літаки з пасажирами на борту: фото з місця НП

НП в аеропорту "Шереметьєво" (колаж РБК-Україна)

На борту літаків, які зіткнулися в "Шереметьєво", перебували сотні пасажирів

У Росії зіткнулися два літаки з сотнями пасажирів на борту. НП сталася в московському аеропорту "Шереметьєво" у п'ятницю, 15 листопада, близько 7:30.

Як пишуть росЗМІ, літак Airbus A-320 авіакомпанії "Аерофлот", що прилетів з Мінська, при русі по стерновій смузі зачепив інший лайнер. В результаті інциденту обидва літаки отримали пошкодження. Відзначається також, що всі пасажири залишилися живі і здорові.

НП в "Шереметьєво" з літаками

Зараз в "Шереметьєво" працюють слідчі управління. Крім того, організований комплекс необхідних перевірочних заходів, щоб встановити всі обставини і причини події.

Тим часом, у мережі з'явилися перші фотографії з місця НП в аеропорту "Шереметьєво".

НП в аеропорту "Шереметьєво" (фото: life.ru)

НП в аеропорту "Шереметьєво" (фото: life.ru)

Додамо, що цей інцидент набрав розголосу лише завдяки ЗМІ. Чиновники і працівники аеропорту до останнього намагалися втримати все в таємниці. Це розлютило багатьох користувачів мережі.

Якби не журналісти, ми б і не знали про це!

Напевно, якщо б навіть були жертви, то вони приховували б це від нас.

Чому так довго нічого не говорили нам?

НП в аеропорту "Шереметьєво" (фото: life.ru)