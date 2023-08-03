Четыре ошибки, из-за которых ваш газон во дворе желтеет и не растет

Вы слишком коротко стрижете траву

Важно регулярно скашивать газон в зависимости от времени года, его состояния, а также погодных условий. Но при этом не стригите газон слишком коротко, особенно летом.

Таким образом, рост травы замедляется, и на тех участках, где нет, достаточно удобрения, ростки начнут желтеть и погибать.

Эксперты советуют подстригать газон каждые три-пять недель в холодное время года. А летом и весной достаточно будет раз в неделю, если нужно.

Мало удобрения в почве

Как и любое другое растение, газон нужно подпитывать в разное время года. В зависимости от самой марки следует использовать определенное количество удобрений. Его всегда отмечают на упаковке. Соблюдайте эти рекомендации, ведь их указывают уже с учетом всех полезных веществ.

Если насыпать слишком много или слишком мало удобрения, трава начнет желтеть. В некоторых случаях к тому же может привести подкормка в неподходящее время года. Тогда погибнуть может весь участок травы.

Мало поливаете траву

Эта причина является одной из самых очевидных, ведь без воды гибнет абсолютно все живое. Газон нужно поливать каждый день. В самые жаркие дни лета это можно делать дважды в день - утром и вечером.

Обратите внимание: не стоит поливать в пик солнечной активности, потому что вода будет быстро испаряться. Таким образом, газон останется без воды и окажется под значительным негативным влиянием солнца.

Зимой траву также нужно поливать, но при условии, что нет осадков или сильных морозов.

Если у вас нет на это много времени, можно установить автоматический полив, который будет включаться в определенные часы.

Что делать, если пожелтел газон

Прежде всего, следует определить, что могло нанести такой вред. Когда будет найдена причина, вам будет проще исправить ошибку.

Если его повредили домашние животные - загородите этот участок территории.

Если недостаточно воды - полейте траву и не забывайте это делать.

Если слишком коротко подстригли - дайте время, чтобы газон снова вырос.

Но имейте в виду, что в любом случае вам придется подкормить траву. Так будет больше шансов, что ростки смогут восстановиться.

Во время удобрения следуйте рекомендациям из инструкции и проконсультируйтесь с продавцом в магазине, какой товар лучше выбрать, чтобы не навредить еще больше.