Четыре ошибки, из-за которых ваш газон во дворе желтеет и не растет

Всегда приятно ступить на мягкий, немного прохладный от утренней росы газон во дворе. Но для того, чтобы трава хорошо росла, за ней нужно правильно ухаживать. А садоводы могут столкнуться с проблемой желтения газона.
Почему так происходит, рассказали эксперты британского издания Express.
Важно регулярно скашивать газон в зависимости от времени года, его состояния, а также погодных условий. Но при этом не стригите газон слишком коротко, особенно летом.
Таким образом, рост травы замедляется, и на тех участках, где нет, достаточно удобрения, ростки начнут желтеть и погибать.
Эксперты советуют подстригать газон каждые три-пять недель в холодное время года. А летом и весной достаточно будет раз в неделю, если нужно.
Как и любое другое растение, газон нужно подпитывать в разное время года. В зависимости от самой марки следует использовать определенное количество удобрений. Его всегда отмечают на упаковке. Соблюдайте эти рекомендации, ведь их указывают уже с учетом всех полезных веществ.
Если насыпать слишком много или слишком мало удобрения, трава начнет желтеть. В некоторых случаях к тому же может привести подкормка в неподходящее время года. Тогда погибнуть может весь участок травы.
Эта причина является одной из самых очевидных, ведь без воды гибнет абсолютно все живое. Газон нужно поливать каждый день. В самые жаркие дни лета это можно делать дважды в день - утром и вечером.
Обратите внимание: не стоит поливать в пик солнечной активности, потому что вода будет быстро испаряться. Таким образом, газон останется без воды и окажется под значительным негативным влиянием солнца.
Зимой траву также нужно поливать, но при условии, что нет осадков или сильных морозов.
Если у вас нет на это много времени, можно установить автоматический полив, который будет включаться в определенные часы.
Прежде всего, следует определить, что могло нанести такой вред. Когда будет найдена причина, вам будет проще исправить ошибку.
Но имейте в виду, что в любом случае вам придется подкормить траву. Так будет больше шансов, что ростки смогут восстановиться.
Во время удобрения следуйте рекомендациям из инструкции и проконсультируйтесь с продавцом в магазине, какой товар лучше выбрать, чтобы не навредить еще больше.
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