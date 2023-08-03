Чотири помилки, через які ваш газон на подвір'ї жовтіє та не росте

Ви занадто коротко стрижете траву

Важливо регулярно скошувати газон залежно від пори року, його стану, а також погодних умов. Але при цьому не стрижіть газон занадто коротко, особливо влітку.

Таким чином ріст трави сповільнюється, і на тих ділянках, де немає, достатньо добрива, паростки почнуть жовтіти та гинути.

Експерти радять підстригати газон кожні три-п'ять тижнів у холодну пору року. А влітку та навесні достатньо буде одного разу на тиждень, якщо потрібно.

Замало добрива в ґрунті

Як і будь-яку іншу рослину, газон потрібно підживляти в різні пори року. Залежно від самого марки варто використовувати певну кількість добрива. Її завжди зазначають на пакуванні. Дотримуйтеся цих рекомендацій, адже їх вказують вже з урахуванням усіх корисних речовин.

Якщо насипати забагато чи замало добрива, трава почне жовтіти. У деяких випадках до того самого може призвести підживлення в невідповідну пору року. У такому разі загинути може ціла ділянка трави.

Мало поливаєте траву

Ця причина є однією з найбільших очевидних, адже без води гине абсолютно все живе. Газон потрібно поливати щодня. У найспекотніші дні літа це можна робити двічі на день - зранку та ввечері.

Зауважте: не варто поливати в пік сонячної активності, тому що вода буде швидко випаровуватися. Таким чином газон залишиться без води та опиниться під значним негативним впливом сонця.

Взимку траву також потрібно поливати, але лише за умови, що немає опадів чи сильних морозів.

Якщо у вас немає на це багато часу, можна встановити автоматичний полив, який самостійно вмикатиметься у визначені години.

Що робити, якщо пожовтів газон

Насамперед варто визначити, що могло завдати такої шкоди. Коли буде знайдена причина, вам буде простіше виправити помилку.

Якщо його пошкодили домашні тварини - загородіть цю ділянку території.

Якщо недостатньо води - полийте траву та не забувайте це робити.

Якщо занадто коротко підстригли - дайте час, щоб газон знову виріс.

Але майте на увазі, що в будь-якому випадку вам доведеться підживити траву. Так буде більше шансів, що паростки зможуть відновити свій ріст.

Під час удобрювання дотримуйтеся рекомендацій з інструкції та проконсультуйтеся з продавцем у магазині, який товар краще обрати, аби не нашкодити ще більше.