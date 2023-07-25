Эти три натуральных удобрения помогут вашим вазонам стать пышными и красивыми

Хотите, чтобы ваши комнатные растения были пышными и украшали себя своими красивыми яркими цветами? Благодаря жидким удобрениям вы убьете сразу двух зайцев: вы не только увлажните свои цветы, но и удобрите их, чтобы получить красивое цветение.

Какими удобрениями подкормить ваши вазоны, рассказали в издании Sante Plus.

Что важно знать

Как вы, наверное, знаете, удобрения важны для растений. Они обеспечивают их необходимыми питательными веществами для их правильного роста, такими как азот, фосфор и калий.

В период вегетативного покоя желательно не удобрять комнатные растения. Они входят в период покоя, и поэтому их потребности уменьшаются.

Азот является удобрением для роста. Это помогает растениям развивать свою листву и надземную часть. Если вашему растению не хватает азота, его листва теряет цвет и становится желтоватой.

Фосфор: этот элемент стимулирует развитие корневой системы растений и способствует их цветению. Дефицит фосфора вызывает потемнение или покраснение листьев растений и замедление цветения.

Калий: это питательное вещество улучшает усвоение растениями питательных веществ и улучшает циркуляцию сока. Это также повышает устойчивость растений к болезням.

3 натуральных удобрений для подкормки растений

Мед

Растения любят мед. Богатый кальцием, железом, фосфором, калием, цинком и магнием он рекомендуется для подкормки растений.

Вот как можно использовать мед для ваших растений:

Разведите одну-две столовые ложки меда в двух литрах воды

Хорошо перемешайте и используйте этот раствор для полива растений

Применяйте это жидкое удобрение один раз в две недели

Древесная зола

Древесная зола является натуральным удобрением, богатым минералами. Она обеспечивает растения различными питательными веществами, необходимыми для их хорошего роста, такими как магний, калий или кальций.

Это удобрение также снижает кислотность почвы. Но его следует использовать экономно, чтобы избежать дисбаланса в земле. Несбалансированная почва может нарушить усвоение растений, минералов и микроэлементов. Обратите внимание, что ацидофильные растения, которые любят кислые почвы, не любят золу.

Вот как можно использовать золу для удобрения растений:

Просейте собранную золу после того, как она остынет

Пепел смешивают с 10 литрами не известняковой воды, например, дождевой

Это жидкое удобрение используется для полива непосредственно у подножия растений в период весеннего цветения

Кофейная гуща

Кофейная гуща - любимое удобрение для кислолюбивых растений. Она снижает рН почвы, к большому удовольствию роз и рододендронов. Кофейная гуща обогащает почву азотом и органикой. Именно это способствует дренажу и аэрации почвы.

Вы можете посыпать ее прямо на почву ваших растений, также вы можете использовать его в качестве жидкого удобрения.