Есть, чтобы видеть: 5 полезных продуктов, которые улучшают зрение

Сохранить здоровье глаз можно с помощью 5 полезных продуктов. Они содержат вещества, помогающие избежать болезней.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о привычках, которые могут только навредить глазам.

Какие привычки вредят глазам

Частое протирание глаз

Трение оказывает ненужное давление на глаза и может привести к царапинам на роговице. Если тереть глаза в течение длительного времени, это может привести к серьезным заболеваниям глаз.

Не говоря уже о том, что когда вы третьи глаза, то попадают в глаза микробы из ваших рук, что может привести к инфекции, например розовым глазам.

Если ваши глаза чешутся, используйте холодный компресс, чтобы облегчить состояние

Слишком много времени перед экраном

Дети и взрослые проводят несколько часов в день за цифровым устройствам.

Как следствие, многие люди страдают от так называемой цифровой усталости зрения, что вызывает головную боль, затуманивание зрения, сухость глаз и раздражение. Кроме того, если вы проводите слишком много времени перед сном, вам будет тяжело уснуть.

Чтобы облегчить цифровое напряжение глаз, соблюдайте правила 20-20-20. Каждые 20 минут делайте 20-секундный перерыв.

Не ношение солнцезащитных очков

Прежде чем выйти на улицу, вам всегда следует взять солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от УФ-лучей. Также убедитесь, что ваши шторы обеспечивают защиту от ультрафиолета от 99 до 100% и никогда не смотрите прямо на солнце.

Кроме того, отсутствие солнцезащитных очков повышает риск развития рака век и кожи вокруг глаз, а также глаз.

Курение

Давно известно, что курение вызывает болезни сердца и рак легких. К тому же такая вредная привычка может привести к дегенерации желтого пятна, катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.

Плохое питание

Организм человека нуждается в витаминах и минералах, чтобы оставаться здоровыми. Продукты, богатые витаминами С и Е, цинком и омега-3 жирными кислотами, защищают глаза и здоровье в целом.

Кроме того, важно каждый день пить много воды. Обезвоживание может привести к сухости, покраснению и зуду в глазах.

Полезные продукты для глаз

Виды рыбы, богатые Омега-3

По словам диетолога Ольги Безуглой, рыба, особенно жирные виды, такие как лосось, скумбрия, сардины и форель, являются отличным источником омега-3 жирных кислот.

Эти полезные жиры помогают снизить риск развития макулярной дегенерации, что является одной из основных причин потери зрения у пожилых людей.

Орехи и бобовые

Эксперт отметила, что орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, а также бобовые, такие как фасоль и чечевица, богаты витамином Е, цинком и антиоксидантами.

Витамин Е защищает клетки в глазах от свободных радикалов, вызванных факторами окружающей среды, такими как загрязнение и солнечный свет. Омега-3 жирные кислоты также способствуют здоровью клеточных мембран глаз и могут облегчить сухость глаз.

Такие продукты помогают оградить клетки глаз от повреждений.

Цитрусовые

Фрукты, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны, содержат витамин С, являющийся мощным антиоксидантом. Он помогает оградить глаза от окислительного стресса и снижает риск развития катаракты.

Этот витамин является мощным антиоксидантом, поддерживающим здоровье кровеносных сосудов глаз.

Лиственная зелень

Зелень, такая как шпинат, кейл и брокколи, богата лютеином и зеаксантином - каротиноидами, которые помогают защитить глаза от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

Эти вещества также способствуют улучшению зрения в условиях низкой освещенности.