Есть, чтобы видеть: 5 полезных продуктов, которые улучшают зрение
Сохранить здоровье глаз можно с помощью 5 полезных продуктов. Они содержат вещества, помогающие избежать болезней.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о привычках, которые могут только навредить глазам.
Какие привычки вредят глазам
Частое протирание глаз
Трение оказывает ненужное давление на глаза и может привести к царапинам на роговице. Если тереть глаза в течение длительного времени, это может привести к серьезным заболеваниям глаз.
Не говоря уже о том, что когда вы третьи глаза, то попадают в глаза микробы из ваших рук, что может привести к инфекции, например розовым глазам.
Если ваши глаза чешутся, используйте холодный компресс, чтобы облегчить состояние
Слишком много времени перед экраном
Дети и взрослые проводят несколько часов в день за цифровым устройствам.
Как следствие, многие люди страдают от так называемой цифровой усталости зрения, что вызывает головную боль, затуманивание зрения, сухость глаз и раздражение. Кроме того, если вы проводите слишком много времени перед сном, вам будет тяжело уснуть.
Чтобы облегчить цифровое напряжение глаз, соблюдайте правила 20-20-20. Каждые 20 минут делайте 20-секундный перерыв.
Не ношение солнцезащитных очков
Прежде чем выйти на улицу, вам всегда следует взять солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от УФ-лучей. Также убедитесь, что ваши шторы обеспечивают защиту от ультрафиолета от 99 до 100% и никогда не смотрите прямо на солнце.
Кроме того, отсутствие солнцезащитных очков повышает риск развития рака век и кожи вокруг глаз, а также глаз.
Курение
Давно известно, что курение вызывает болезни сердца и рак легких. К тому же такая вредная привычка может привести к дегенерации желтого пятна, катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.
Плохое питание
Организм человека нуждается в витаминах и минералах, чтобы оставаться здоровыми. Продукты, богатые витаминами С и Е, цинком и омега-3 жирными кислотами, защищают глаза и здоровье в целом.
Кроме того, важно каждый день пить много воды. Обезвоживание может привести к сухости, покраснению и зуду в глазах.
Полезные продукты для глаз
Виды рыбы, богатые Омега-3
По словам диетолога Ольги Безуглой, рыба, особенно жирные виды, такие как лосось, скумбрия, сардины и форель, являются отличным источником омега-3 жирных кислот.
Эти полезные жиры помогают снизить риск развития макулярной дегенерации, что является одной из основных причин потери зрения у пожилых людей.
Орехи и бобовые
Эксперт отметила, что орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, а также бобовые, такие как фасоль и чечевица, богаты витамином Е, цинком и антиоксидантами.
Витамин Е защищает клетки в глазах от свободных радикалов, вызванных факторами окружающей среды, такими как загрязнение и солнечный свет. Омега-3 жирные кислоты также способствуют здоровью клеточных мембран глаз и могут облегчить сухость глаз.
Такие продукты помогают оградить клетки глаз от повреждений.
Цитрусовые
Фрукты, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны, содержат витамин С, являющийся мощным антиоксидантом. Он помогает оградить глаза от окислительного стресса и снижает риск развития катаракты.
Этот витамин является мощным антиоксидантом, поддерживающим здоровье кровеносных сосудов глаз.
Лиственная зелень
Зелень, такая как шпинат, кейл и брокколи, богата лютеином и зеаксантином - каротиноидами, которые помогают защитить глаза от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.
Эти вещества также способствуют улучшению зрения в условиях низкой освещенности.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Summa health.
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